ABD'de polisin vurduğu helikopter hırsızlığı şüphelisi öldü

ABD'nin Oregon eyaletinde, Hillsboro Havalimanı'ndaki özel bir hangardan helikopter çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi polis tarafından vurularak öldürüldü.

Oregon eyaletinde polis, Portland yakınındaki havalimanında özel bir hangarda bulunan helikopteri çalmaya çalıştığı öne sürülen kişiye ateş ederek ölümüne neden oldu.

Portland polisinin açıklamasına göre, silahlı olduğu belirtilen şüpheli Hillsboro Havacılık Akademisi yakınında hangarda bulunan helikopteri çalıştırmak üzereyken polisin olay yerine gelmesiyle tel örgülerden atlayarak kaçtı. Daha sonra kovalamaca sırasında polisin açtığı ateşle vurulan zanlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir görgü tanığı, yerel televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ailesiyle havalimanında havadaki uçakları izlerken gri kapüşonlu bir elbise (hoodie) giyen adamın, yanlarından caddenin karşısına geçtiğini söyledi.

Görgü tanığı, çok sıcak bir hava olmasına rağmen zanlının başında kapüşon ve yüzünde gri maske bulunduğunu ifade etti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) de olaydan haberdar olduklarını ve bu konuda yerel yetkililerle iş birliği yaptıklarını açıkladı.