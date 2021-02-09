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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

AB'den 75 bin adet hızlı test kiti geliyor

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Avrupa Birliği’nden 75 bin adet hızlı test (antijen testi) kiti geleceğini açıkladı.
AB'den 75 bin adet hızlı test kiti geliyor

Pilli, telefon ile bağlandığı BRT'de yayınlanan "Manşet+" programında açıklamalarda bulunarak AB’den 75 bin adet hızlı test kiti geleceğini açıkladı.

Bakan Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi girişimiyle önümüzdeki günlerde kitlerin ülkemize ulaşacağını belirtti.

Öte yandan, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğünü aktaran Pilli, Türkiye’den Sinovac aşılarının gönderilmesine devam edileceğini, polislerin aşılanmasına ise birkaç gün içinde başlanacağını ifade etti.

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