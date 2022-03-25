ABD’li gönüllüler Ukrayna saflarında savaşıyor

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar ve saldırılar giderek şiddetlenirken ABD'li gönüllüler Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.

İngiliz Guardian gazetesi, Ukrayna saflarında savaşan yabancı savaşçıların çatışmalarda giderek daha aktif bir rol oynadığını yazdı.

Ukrayna hükümeti, dünyanın birçok ülkesinden gönüllüleri Rusya'ya karşı savaşmak için ülkeye davet etmiş, 20 bin kişinin lejyonlara katılmak üzere başvurduğu bildirilmişti.

Son olarak ABD'li gönüllü askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. Başkent savunmasında yer alan ABD’lilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Twitter'da paylaşılan bir videoda, bir ABD'li yanmış Rus tankları önünde poz verirken bir Ukraynalı “Amerika'ya hoş geldiniz” diyor. Bir diğer videoda da, Amerikan aksanıyla İngilizce konuşan bir kişi Rus ordusundan alınan bir köydeki çatışmaları anlatıyor.

SAVAŞ DENEYİMLERİ VAR

İlk videoyu paylaşan eski ABD askeri James Vasquez, 15 Mart'ta Polonya'ya vardığını ve ertesi gün sınırdan Ukrayna'ya geçtiğini, yanında keşif uydularını da getirdiğini ve savaşa katıldığını anlattı. Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Vasquez, “Kontrol noktasına gittiğimde Amerikan pasaportunu görünce şoke oldular. Beni hemen içeri aldılar çünkü bir Amerikan askerinin kendileriyle savaşmak üzere orada olmasının harika olduğunu düşündüler” ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da savaşmak isteyen yabancı savaşçılarla ilgili ilk haberlerde, gönüllü olanların büyük bölümünün savaş deneyimi olmadığı belirtiliyordu. Ukraynalı yetkililerse, ülkeye gelen deneyimli askerlerin sayısının arttığına dikkat çekti.

Deneyimli askerlerin hemen cepheye gönderildiği, deneyimsizlerinse dört haftalık bir askeri eğitimden geçirildiği kaydedildi.