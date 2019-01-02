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ABD'li polisler yanan donut kamyoneti için 'yasta' (video)

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Kentucky eyaletine bağlı Lexington'da polisler, bir donut kamyonetin ateş almasından ve içindeki tatlı ve çörek kargosunun mahvolmasından dolayı ‘gözyaşlarına hakim olamadı.'
ABD'li polisler yanan donut kamyoneti için 'yasta' (video)

Pazartesi günü Lexington polisi, donut taşıyan bir kamyonet sürücüsünden aracının alev aldığını bildiren bir telefon aldı. Olay yerine hızlı bir şekilde giden polis, ateş söndürdü ancak kamyonet ve içinden donut tamamen mahvolmuştu.

Olayda hiç kimse yaralanmadı ancak bir polis memurları ağlıyor rolü yapıp fotoğraflarını çektirdi ve polis merkezinin resmi Twitter hesabından paylaştı.

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Paylaşılan fotoğraflardan etkilenen birçok ABD'li polislerden destek ve teselli mesajları geldi.

 

​Bir polis, "Bizim meslekte, bazı şeyleri görmezlikten gelemezsin. Bu trajik dönemde düşüncelerim Lexington polisleriyle birlikte" diye yazdı.

 

​Şikago'dan bir polis memuru, donut emojisiyle birlikte 'başsağlığı' diledi.

 

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