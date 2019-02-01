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ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesi bekleniyor

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Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşayan ABD'nin bugün anlaşmadan çekildiğini açıklaması bekleniyor.
ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesi bekleniyor

Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması konusunda anlaşmazlık yaşayan ABD'nin bugün anlaşmadan çekildiğini açıklaması bekleniyor.

Rusya ile ABD arasındaki INF anlaşması gerginliği büyüyor. ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekildiğini açıklaması bekleniyor.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, ABD'li yetkililer bugün NATO partnerlerini ve kamuoyunu anlaşmadan çekildikleri konusunda bilgilendirecek. Haberde, NATO'nun ABD'nin açıklamasının hemen ardından yayınlanacak bir açıklama ile ABD'yi desteklemeye hazırlandığı belirtildi.

INF Anlaşması 500 ila 5500 menzilli nükleer başlıklı füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. ABD ve NATO, Rusya'yı 9M729 füzeleri ile 1987 yılında kabul edilen anlaşmayı ihlâl etmekle suçluyor. Suçlamaları geri çeviren Rusya, söz konusu füzelerin menzilinin 480 km. dolayında olduğunu savunuyor. ABD ise füzelerin 2 bin 600 km. menzilli olduğu tahmininde bulunuyor.

Ancak ABD ile Rusya arasındaki tek anlaşmazlık konusu 9M729 füzeleri değil. Rusya da ABD’nin Romanya ve Polonya’ya MK-41 dikey füze rampası konuşlandırmasının Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na (INF) aykırı olduğunu açıklamış ve rampalardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

60 GÜNLÜK ÜLTİMATOM

ABD yönetimi bir süre önce Rusya'ya INF anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve füzeleri imha etmesi için 60 günlük ültimatom vermişti. Rusya ise birçok kez ABD'nin suçlamalarının yersiz olduğu ve füzelerin imha edilmeyeceği mesajı vermişti. ABD'nin NATO nezdindeki büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm NATO partnerleri Rusya'nın tutumunun anlaşmayı ihlal ettiği konusunda hemfikir" dedi. Hutchison, Rusya'nın "anlaşmanın özüne aykırı olan" füzeler geliştirdiğine dikkat çekti.

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