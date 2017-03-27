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ABD'nin taytla imtihanı ve cinsiyetçilik tartışmaları

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ABD'nin taytla imtihanı ve cinsiyetçilik tartışmaları
ABD'de haftasonu United Airlines havayolu şirketine ait bir iç hat seferinde iki kız çocuğunun tayt giydikleri için uçağa alınmaması ve sosyal medyada yapılan yorumlar ülkede daha kapsamlı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Şirketin açıklamasına göre kız çocukları personele ve yakınlarına verilen biletleri kullanıyorlardı. Dolayısıyla şirketin kıyafet talimatnamesi kurallarına uymaları istenmişti.

Fakat bu tayt ya da benzer şekilde vücudu saran yoga kıyafeti giymenin ABD'de yol açtığı ilk tartışma değil.

Giderek daha yaygınlaşan bu giysiler son yıllarda sık sık tartışmalara konu oluyor.

Kimisi için kot pantolona çok daha rahat bir alternatif gibi görülen bu giysiler, kimileri tarafından "uygunsuz" ve fazla "açık saçık" bulunuyor.

Geçen Ekim ayında ABD'nin Rhode Island bölgesinde bir adam yerel bir gazeteye yolladığı okuyucu mektubunda 20 yaşını geçmiş kadınların tayt giymemesini istemişti.

Alan Sorrentio adlı kişi bu mektubunda "Tıpkı mini etek gibi yoga kıyafeti de doğanın gençliğe bağışladığı bedenleri sayesinde çocuklar ve genç kadınlarda harika durabilir. Ne var ki orta yaşlı, yetişkin kadınlar bunları giyince tuhaf, rahatsız edici bir görünüm arzediyorlar" demişti.

Büyük tepki yaratan bu çağrı bir "yoga pantolonu" eylemiyle protesto edildi.

Her yaştan yüzlerce kadın Barrington kent merkezinde taytlarla dolaşmaya başladılar.

Protestonun başını çeken kadınlardan Jamie Bee, BBC'ye tepkinin özünün yoga pantolonu giymekle ilgili olmadığını anlattı:

"Benim ve birçokları için bu bir prensip meselesi. İnsanlar niçin başkalarına ne giymesi gerektiğini söyleme gereği duyuyor?"

Öfkeli tepkilerin kaynağı mektubu yazan Alan Sorrentino ise tehditlere bile hedef olduğunu, halbuki yazısının hiciv niteliği taşıdığını söyledi.

Ama bu sadece ABD değil dünyanın her yerindeki kadınları ilgilendiren bir konu. Kadınlar dünyanın her yerinde kimi yerde tayt, kimi yerde tesettür, ne giyeceklerine başkaları tarafından konulan sınırlamalara karşı mücadele ediyor.

Kıyafet kuralları

United Airlines hafta sonunda büyük tepki yaratan kız çocuklarının uçuşa alınmaması olayından sonra bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Havayolunun savunması, normal yolcuların bu kısıtlamalara tabi olmadığı, tayt, mini etek, tokyo gibi bazı giysileri yasaklayan kıyafet kurallarının sadece personel bileti kullananlar için geçerli olduğu yönünde.

Ama yükselen tepkiler genellikle bu kuralların yalnızca kız çocuklarına uygulanan cinsiyetçi kurallar olduğu yönünde.

Yazar ve hostes Heather Poole, bu eleştirilere cevaben Twitter'da, personeline bedava seyahat hakkı veren havayollarının genellikle şirketi temsil ettiğini düşündükleri bu yolculara kıyafet kuralları uyguladığını yazdı.

Poole, bu kuralların erkeklere de uygulandığını savunarak, "Bu fazla rahat giysiler giymekle ilgili bir şey. Sadece tayt değil tokyo ve şort da giyemeyiz" dedi.

'Kalçaları örtme şartı'

Tartışma ABD'de kıyafet kısıtlaması uygulayan bir çok okulu da içine çekerek büyüdü.

Ohio Lakewood'da bir okul, uyguladığı kıyafet kurallarının eski moda ve cinsiyetçi olduğu şikayetleri üzerine kurallarını değiştirdi.

Okulda artık vücudu saran taytlar ve yoga pantolonları giyilmesi yasak değil, ama bir şartla: Üzerine giyilen bluz kalçaları örtüyorsa...

Kıyafet yönetmeliğindeki diğer bir değişiklikle kapişonlu eşofmana da izin verilmiş ama kapişonun öğrencinin başını örtmemesi şartıyla.

Ayrıca asgari etek boyu da 'dizlerin hemen üzeri'nden 'üst bacak ortası'na çekilmiş.

2015 yılında Massachusetts'deki Cape Cod Teknik Yüksek Okulu öğrencileri, kalçalar bir etek, şort ya da tünikle örtülmeksizin tayt giymelerini yasaklayan yeni kıyafet yönetmeliğine karşı eyleme geçtiler.

Okul yöneticisi Robert Sanborn Boston Globe gazetesinde uygulamayı, kıyafet politikasının öğrencileri çalışma hayatına hazırlamayı amaçladığını söyleyerek savundu.

Okul kıyafet politikasından geri adım atmadı.

Bazı durumlarda tartışma söz konusu taytların renkleri ve vücudu ne kadar sergilediğine kadar detaylandı.

2013 yılında Lululemon spor giysileri şirketi, fazla parlak bulunan taytlarını piyasadan çekme kararı aldı.

Şirketin kurucusu Chip Wilson'un daha sonra ürettikleri taytların her kadına yakışmadığını söylemesi tepkileri iyice alevlendirdi.

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