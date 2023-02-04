Açık denizde film gibi yaşam mücadelesi

Avustralya'da tekneleri alabora olan 3 kişi, bir buzluğa tutunarak hayatta kaldı.
Olay ülkenin batı kıyılarında yaşandı. Yerel medyaya göre, Albany kenti açıklarında bir balıkçı teknesi, güçlü dalgalara dayanamayarak alabora oldu.
Kurtarma ekipleri, balıkçıların ''acil durum vericisi'' cihazıyla yolladığı sinyal üzerine bölgeye gitti.
Can yeleklerini giyen 3 balıkçı, bir buzluğa tutunarak açık denizde yaşam mücadelesi verdi.
Kurtarılan 3 balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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