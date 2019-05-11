“Açık ve Onurlu” adlı sergi pazartesi açılıyor

Onur Haftası etkinlikleri çerçevesinde, “homofobi ve transfobiye karşı duruş” teması ile gerçekleşecek sergi, 1 hafta boyunca mesai saatleri içerisinde açık olacak.

Sergide çalışmaları yer alacak sanatçılar; Ashraf Gounerman, Georgia Michaelides, Eser Keçeci, Gökçe Keçeci, Kemal B. Caymaz, Merve Bilgiç Ademoğulları, Nilgün Güney, Omid Kalantar Motamedi, Özgül Saygun, Roya Alagheband, Ülviye Perçinci, Selma Gürani, Zehra Sonya, Mehmetemin Yıldızçoban, Çağın Ulutaş, Elvan Şenkayalar, Bahire Deniz, Nejat Özbener ve Tünay Özyay.

Sergi sorumlusu EMAA ve Kuir Kıbrıs Üyesi Eser Keçeci yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

“Ne yazık ki, yaşadığımız coğrafyada LGBTI bireylere yönelik toplumsal yargılar ve ayrımcılık, ötekileştirme, aşağılama gibi istenmeyen deneyimlere yol açmakta ve LGBTI bireylerin kimliklerini özgürce yaşamasını engellemektedir. Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde ilk kez geçen yıl ‘Ne Kavgan Bitti Ne Sevdan’ başlığı altında düzenlenen sergi, LGBTI bireylerin toplum içerisinde baskılanan ve görünmez olan varlıklarının dışavurumsal temsili olarak disiplinler arası yapılmış ilk ‘Queer Art’ organizasyonudur.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Queer Art etkinliği ile eşitliğin, özgürlüğün, görünürlüğün, cesurca sevebilmenin, başka bir dünyanın hayalini kurabilmenin sanatsal izdüşümünün toplumla buluşturulması hedeflenmektedir. Kimliklerini ve yapıtlarını cesaretle paylaşan hak savunucusu sanatçıların katılımlarıyla, her turlu medyayı kullanarak, sanata kuir bir bakış açısı katan bu sergiyle ses getiren bir toplumsal farkındalık sağlanması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, LGBTİ bireylerin evrensel temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu konularda toplumsal duyarlılığın artırılması yönünde düzenlenecek sergimize ziyaretiniz bizleri onurlandıracaktır.”