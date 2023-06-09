Acun Ilıcalı İrlanda’da bir kulüp daha satın aldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini satın aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Ilıcalı güçlü futbol yatırımlarının devam ettiğini açıkladı.

İşte Acun Ilıcalı’nın konuyla ilgili paylaşımı:

”Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi'nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC'nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları'na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz.”

Shelbourne FC, İrlanda Premier Lig’inde 19 maç sonunda aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyete 5’inci sırada yer alıyor. 1895 yılında kurulan kulübün tarihinde 13 lig, 7 lig kupası şampiyonluğu bulunuyor.