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Afganistan’da çocuk felci vakaları artış gösterdi

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Afganistan'da yılbaşından bu yana 4'üncü çocuk felci vakasının görüldüğü bildirildi.
Afganistan’da çocuk felci vakaları artış gösterdi

Taliban hükümetinin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bulunan Nangerhar vilayetinin Behsud ilçesinde yeni bir çocuk felci vakasının daha kayıtlara geçtiği belirtildi.

Böylece sene başından itibaren ülkede görülen çocuk felci vakası 4’e yükselmiş oldu.

Bu yıl Nangerhar vilayetinin Kot, Nazyan ve Bati Kot ilçelerinde birer çocuk felci vakası tespit edilmiş, çocuklardan biri yaşamını yitirmişti.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN’DA YAYGIN

Daha önce dünyanın birçok ülkesinde görülen çocuk felci vakası, etkili aşı kampanyaları sayesinde büyük oranda azaldı.

Çocuk felci, halihazırda sadece aşı erişiminin kısıtlı olduğu Afganistan ve Pakistan’da yaygın görülüyor.

Afganistan’da 2020’de 56, 2021’de 4, 2022’de ise 2 çocuk felci vakası tespit edilmişti.

Ülkede uzun yıllardır devam eden çatışmalar ve güvenlik sorunu, hastalıkların artmasının nedenleri arasında gösteriliyor.

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