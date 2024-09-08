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Afrika penguenlerinin nesli ‘insan’ nedeniyle tehlikede

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Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Afrika penguenlerinin sayısı, endüstriyel balıkçılık ve akaryakıt sızıntıları gibi çok sayıda insan faktörü nedeniyle azaldı.
Afrika penguenlerinin nesli ‘insan’ nedeniyle tehlikede

Güney Afrika’nın Western Cape bölgesindeki Simon’s Town sahilinde yaşayan Afrika penguenleri, Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) soyu tükenme tehdidi altındaki hayvanların bulunduğu kırmızı listede yer alıyor.

IUCN, Namibya’daki popülasyonun 1978’de 12 bin 162 çiftten 2015’te 5 bin 800’e, Güney Afrika’daki popülasyonunsa yaklaşık 70 bin çiftten 19 bin 300’e düştüğünü bildirdi. Her iki ülkede de Afrika penguenleri nüfusundaki azalmanın üç nesil içinde yüzde 50’yi geçtiği belirtiliyor.

Afrika penguenlerinin ayırt edici özellikleriyse siyah ayakları, gagayla göz arasını kaplayan pembe işaretleri ve göz çevrelerinde bir maske gibi görünen siyah hareleri.

Afrika penguenlerinde nüfus düşüşünün önemli sebepleri şöyle:

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