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‘Afrin zeytinyağı’ İsviçre’den sonra İspanya ve AB’nin de gündeminde

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Türkiye’nin Suriye’den kaçak olarak aldığı zeytinyağını Avrupa ülkelerine ‘Türkiye’de üretilmiş gibi’ satmaya çalıştığı iddiası, İsviçre parlamentosundan sonra İspanya meclisi ve Avrupa Komisyonu’nun da gündeminde.
‘Afrin zeytinyağı’ İsviçre’den sonra İspanya ve AB’nin de gündeminde

İki İspanyol senatör, İspanya hükümeti ve Avrupa Komisyonu’na resmi soru önergesiyle ‘şu anda ithal edilen ve İspanya’da satılan çalıntı Suriye üretimi zeytinyağı olup olmadığını’ sordu.

 

Zeytinyağı sektörüyle ilgili haberlerin yer aldığı Olive Oil Times’ın haberine göre İspanya Suriye’den yasadışı yollarla ele geçirilen zeytinyağını ‘Made in Turkey’ etiketiyle ithal etmiş olabilir ve konuya ilişkin cezai bir soruşturma başlatılabilir.

Haberde Türkiye Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Suriye’den zeytinyağı alındığını doğruladığı fakat o zeytinyağının tam olarak nereye gönderildiği konusunda bir yorum yapmadığı da belirtildi.

İspanyol senatörler, hükümetten Suriye’den zeytinyağı kaçakçılığının başladığı tarihten itibaren Türkiye’den ithal edilen tüm zeytinyağının ne zaman, nereden ve ne miktarda olduğuna dair gümrük belgelerini de istedi.

Habere göre İspanya’nın ihracat denetiminden sorumlu otoritesi SOIVRE’nin yetkilisi, ithal edilen zeytinyağının orijinini tespit edebilecek bir teknolojiye sahip olmadıklarını belirterek, “Biz sadece yağın AB standartlarına uygun olup olmadığını test edebiliyoruz” dedi.

İsviçre Muhafazakar Demokrat Partili milletvekili Bernhard Guhl da geçenlerde konuyu parlamentoya taşımıştı. ABD’li yayın kuruluşu Fox News’de çıkan habere göre Guhl şunları söylemişti: “Türkiye’nin işgali altında olan Afrin’de zeytinlikler Türk güçleri ve destekledikleri milisler tartından yağmalanıyor. Çaldıkları zeytinler İspanya’ya satıldı ve satılmaya devam ediyor.”

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