Ağır Ceza Mahkemesi Kararını Verdi: 2 yıl 6 ay hapis

Yargıç, sanığın yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıklarken, ceza takdir ederken Yüksek Mahkemenin cezalandırma ilke ve prensiplerini, suçların işleniş şeklini, ciddiyetini, vahametini, sonucunu, sanığın kişisel durumunu; meseleye özgü tüm koşulları birlikte değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, kamu mal ve can güvenliğini etkileyecek hallerde ceza takdir ederken, kamu menfaatinin korunması faktörünün ağırlık kazanması gerektiğini söyledi. Yargıç, ciddi ve özellikle yaygın olan, toplumun huzurunu kaçıran suçlarda, mahkemenin yasa koyucunun saptadığı azami ceza haddini de dikkate alarak, kamu yararı gereği gerek suçluyu gerekse başkalarını benzer su işlemekten caydırıcı bir ceza takdir etmesi gerektiğine değindi.

Yargıç, son yıllarda şiddet olaylarının, kanunsuz tabanca ve patlayıcı madde ithal, tasarruf ve taşıma, adam öldürme, silahla işlenen suçlarda artış olduğunu, toplumdan huzursuzluk ve tedirginliğe yol açtığını kaydetti. Barkın, yasaların silah kullanılmamışsa dahi toplum menfaati hapis cezaları öngördüğüne değindi. Anayasaya göre; herkesin güven ve huzur içerisinde yaşama hakkı olduğunu kaydeden Barkın, bu tür suçların ülke güvenliğini tehdit eden, can güvenliği endişesine neden olan suçlardan olduğunu söyledi. Barkın, sanığın silahı Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini kaydederek, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Silahın kullanılmamış olmasını, sanığın özür dileyip davalarını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini kaydeden yargıç, sanığın mahkum olduğu suçların oldukça ciddi, ağır ve kamuyu yakından ilgilendiren ve yaygınlaşmış suçlar arasında olup gerek öngörülen azami cezalar, gerekse suçun işleniş şeklinin vahameti de değerlendirildiğinde hapis cezası takdir etmeyi uygun gördüklerini ve 2 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Lefkoşa’da 10 Mart tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince Metehan Sosyal Konutları park alanı içerisinde tespit edilen sanığın üzerinde yapılan aramada, belindeki korse içerisinde 2 silah ve 4 adet boş şarjör ele geçirilmişti.