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Ahmet Nur Çebi: Süreç uzarsa liglerin bu sene oynanmamış kabul edilmesi tercih ederim

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Ahmet Nur Çebi: Süreç uzarsa liglerin bu sene oynanmamış kabul edilmesi tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Süreç uzarsa liglerin bu sene oynanmamış kabul edilmesi tercih ederim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili sürecin uzaması halinde bu sezon liglerin oynanmamış kabul edilmesini tercih ettiğini söyledi.  

Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, liglerin ertelenmesiyle ilgili süreci değerlendirdi. "Sağlıktan daha önemli hiçbir şey olmadığına göre, süreç uzarsa sportif faaliyetlerin durdurulması gerekiyor." diyen Çebi, şunları kaydetti:

"Bunu bir sonraki seneye taşıyamazsınız. O durumda yapılacak tek şey vardır, ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu ama ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum. 8-9 maç oynanmadan, hangi takımın hangi durumda hakkını alıp alamadığını tespit etmek çok zor olacaktır. İnşallah bu durum bitecek ve maçları oynayacağız. Hak eden şampiyon olacak ve dereceler hak ettikleri gibi olacak. Şayet süreç uzarsa liglerin bu sene oynanmamış kabul edilmesi tercihim. Bu durumda sonuçlar nereye gidecek bilmiyorum ama 'bu sene oynanmadı' deyip noktayı koymamız gerekebilir, biz de buna hazırız." 

Çebi'den Avrupa kupalarına katılım formülü

Ligin bu sene tescil edilmemesi halinde Avrupa kupalarında boy gösterecek takımların nasıl seçilmesi gerektiği konusundaki fikrini de dile getiren Çebi, şunları söyledi:

"Avrupa kupaları en büyük sorun. UEFA ve FIFA'nın karar vermesi gerekecek, beklemek lazım. Eğer ligi oynanmamış kabul edeceksek benim tercihim, son 5 yıllık kulüplerin başarı durumuna göre onlar Türkiye'yi yurt dışında temsil eder. Burada bir haksızlık söz konusu olabilir mi? Onu da şöyle ifade edebiliriz. Biz, birlik ve beraberlikten bahsediyoruz. Böyle durumlarda dayanışma gerekir. Gerekiyorsa, hangi takım dışarıda Türkiye'yi temsil ediyorsa sağlayacağı gelirlerden sadece onun faydalanması değil, diğer kulüplere de bu konuda, mevcut oynanmış ligdeki puanları ve derecelerine göre pay verilmesini öneriyorum."

"Temmuz-ağustosta ligleri oynamak doğru değil"

Play-off oynanmasına karşı olduğunu kaydeden Çebi, "Temmuz-ağustos'ta ligleri oynamak doğru değil, bitmemiş ligi tamamlamak doğru değil. O dönemde de bu ligi oynanmamış kabul etmeyi önermeyi düşünüyorum. Play-off'a gerek yok. Play-off'un oynanabildiği durum ve vaziyetlerde zaten lig de oynanabiliyor demektir. O zaman ligi oynayalım." dedi.  

Kulüpler Birliği Vakfının telekonferans yöntemi ile yaptığı toplantıyı anlatan Çebi, "Ülkedeki bu kriz netleşmeden, çözülmeden sportif anlamda ne yapacağımızı söylememiz doğru değil. Ancak Kulüpler Birliği toplantısında bir hedef koymanın gerektiğini düşündüler, '17-18 Nisan'da hazır oluruz' şeklinde oluştu. Bunu, federasyona bildirdik. Ancak çok doğal olarak federasyonun tavrı da, 'bugün için bu tarihi konuşmamız doğru değil, gelişmeleri bekleyip görmek zorundayız' dediler. Benim de temennim, bir an önce ülkede bu krizin bitmesi ve futbol oynayabilir hale gelmemiz. Sonuç itibarıyla eğer bu süreç çok çabuk halledilebilirse, benim de temennim 17 Nisan olmaz, nisan sonu olur. mayıs ayında başlarsınız, haziran'ın ortasında ligi bitirebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Yaşanan durumun kulüpleri ekonomik olarak zor durumda bıraktığından bahseden Çebi, "Hükümetin, kesinlikle bankaları vasıtasıyla özellikle yapılandırılmış kredilerde bizim, özellikle burada Trabzonspor-Beşiktaş-Galatasaray ve bazı kulüpler olduğunu biliyoruz, onların bu paketinin tekrar dizayn edilmesi gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

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