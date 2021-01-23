Aileleri organlarını bağışladı, başka bedenlerde yaşayacaklar...

Genç yaşlarında hayatlarını kaybederek tüm ülkeyi yasa boğan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ile 37 yaşındaki Mert Fıstıkçı’nın organları, ailelerinin verdikleri karar doğrultusunda bağışlanacak ve başka insanlara yaşam olacak.
Girne’de geçirdiği trafik kazası sonucu kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Girneli Kenan Kurtdemir’in beyin ölümü dün gerçekleşmişti.
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Alayköylü Mert Fıstıkçı da dün hayatını kaybetmişti.
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