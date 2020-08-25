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Akıncı: "Fransa, taraf tutmak yerine, diyaloğa yardımcı olmalı"

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Akıncı: "Fransa, taraf tutmak yerine, diyaloğa yardımcı olmalı"
Akıncı: "Fransa, taraf tutmak yerine, diyaloğa yardımcı olmalı"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont’u bugün kabul ederek yaptığı görüşme gerçekleştirdi. Fransa’nın hem bir Avrupa Birliği üyesi, hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olduğuna işaret ederek, Fransa’nın özellikle Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki ilişkilerinde dengeli davranmasının gerekliliğini dile getirdi.

Fransa Büyükelçisinin bugün yaptığı veda ziyareti çerçevesindeki görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinde görevlendirilen Isabelle Dumont’a yeni görevinde başarı diledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.

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