Akıncı, Lefkoşa Kazası muhtarlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dışındaki Lefkoşa Kazası muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların sorunlarını dinledi ve gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

1976-1990 yılları arasında 14 yıl belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, muhtarların verdikleri hizmetin önemini en iyi bilen kişilerden biri olduğuna değinerek muhtarların yerel yönetimlerin en önemli temel taşlarından olduğuna dikkat çekti.

Halkın içinde görev yapan muhtar ve belediye başkanlarının halkın sorunlarına yakinen şahit olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu açıdan da muhtarların görevinin öneminin altını çizdi. Cumhurbaşkanı, muhtarların sorunlarına kulak vermek gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında, COVİD 19 salgını nedeniyle Nisan ayından Ekim ayına ertelenen Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinen Cumhurbaşkanı, ülkenin seçim sürecini geride bırakarak bir an önce halka hizmete odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gayri resmi beşli toplantının gündeme geleceğini, BM Genel Sekreteri’nin bu konuda çalışma yapma taahhüdü olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun çözülmesinin bölge istikrarına katkı koyacağını kaydederek, bölgesel denklemde Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin kimse tarafından dışlanamayacağını ifade etti.

Görevde olduğu süre boyunca bağımsız ve tarafsız Cumhurbaşkanlığı görevini yerine getirmek için çok uğraştığını dile getiren Cumhurbaşkanı, Ombudsman ve YÖDAK Başkanı atamasını ve Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral’ın görev süresini uzatmasını buna örnek gösterdi.

2009’da parti siyasetine son verdiğini ve 2015’e kadar tarafsız kaldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanı’nın görevini bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirmesinin öneminin altını çizerek “Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı makamı değil. Bu iş parti başkanlığı yapmaya benzemiyor. Cumhurbaşkanlığının bağımsız ve tarafsız kimliğinin büyük önemi var” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı yeni dönemde de halkın takdiri ile göreve devam edeceğine inandığını, yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yerel yönetimler birimini hayata geçireceğini, halka layık olmak ve muhtarlarla inşa edilen olumlu ilişkiyi devam ettirmek için tüm çabayı göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Muhtarlar da yaptıkları konuşmalarda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın görev süresi boyunca bağımsız ve tarafsız kaldığını gözlemlediklerini ve muhtarlara gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdiler. Muhtarlar, yeni dönemde Cumhurbaşkanı ve muhtarlar arasındaki diyalogun artarak devam etmesi temennisinde bulundular.