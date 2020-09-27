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Akıncı'nın temsilcisi kahvecioğlu: Halk Akıncı'ya güveniyor

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Temsilcisi Gazeteci Hasan Kahvecioğlu BRT’de 45 + Seçim Özel Programında vurguladı:“Halkımız, Samimi, Kararlı ve Tutarlı Siyaseti Nedeniyle Akıncıya’ya güveniyor
Akıncı'nın temsilcisi kahvecioğlu: Halk Akıncı'ya güveniyor

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın temsilcisi Hasan
Kahvecioğlu BRT’de ’45 + Seçim Özel’ programında Baykan Gürses Özdağ’ın konuğu oldu, soruları cevapladı.
Akıncı’nın çözüm yönünde gösterdiği kararlı ve tutarlı irade sayesinde yıllar sonra 5’li
konferansın yeniden toplandığını ve Crans Montana’da çözümün eşiğine gelindiğini kaydeden
Kahvecioğlu, “Crans Montana’nın ardından yaşanan belirsizlik Berlin’de netleşti. Berlin Zirvesinde her iki tarafın da onay verdiği metin, iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü net bir şekilde teyit ederken, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlık gibi önemli hususları da içermektedir” dedi.
Kimsenin 50 yıl daha müzakere yapma niyetinde olmadığını ve bu tutumun da zaten Berlin
Zirvesi’nde netleştirildiğini kaydeden Kahvecioğlu, sürecin stratejik anlaşma hedefli ve ucu açık
olmayan bir şekilde ilerleyeceğinin taraflarca onandığını vurguladı.
11 Ekim seçimlerinin ardından çözüm sürecinin yeniden hareketleneceğini ve gayrı resmi
toplantının ardından Berlin Zirvesi’nde kaldığı yerden devam edeceğini belirten Kahvecioğlu, “Mevcut konjektürde Federasyon en makul ve gerçekçi çözüm olarak durmaktadır. İki devletli çözüm mümkün değildir, asıl iki kurucu devlet esas Federasyonda olacaktır. İki eşit birim olacak ve Kıbrıslı Türkler adanın Kuzey bölümünde çoğunlukta olacak. Federayondaki kurucu devletin ayrı meclisi, mahkemeleri ve polisleri olacak, ayrıca ekonomik, ticari, kültürel, sportif, turizm ve ticaret gibi alanlarda uluslararası anlaşma yapabilme hakları da olacak” dedi.

“Bağımsız ve Tarafsız Bir Cumhurbaşkanı olduğunu ıspatladı”

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görev süresi boyunca bağımsız-tarafsız bir duruş
sergilediğini, bunu özellikle Ombudsman, YÖDAK ve Kamu Hizmeti Komisyonu atamalarında net bir
şekilde gösterdiğini belirten Kahvecioğlu, meclis içi ve dışındaki tüm partilere eşit mesafede durarak,
bilgilendirdiğini kaydetti.
Salgın sürecinde de Akıncı’nın yetkileri çerçevesinde rehberlik ve yol göstericilik yaptığını,
hükümete de bu bağlamda görüş ve önerilerde bulunduğunu kaydeden Kahvecioğlu, “Sn. Akıncı bu dönemde gerektiği zaman önderlik ve liderlik yapmıştır. Şu da unutulmasın ki, önerdiği ve ilk başlarda hükümet tarafından reddedilen ne varsa kısa süre sonra halkın da hükümet üzerindeki baskısı ile hayata geçirildi” dedi. Kahvecioğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hükümeti, muhalefeti, tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmesi yönündeki görüş ve önerilerinin hükümet tarafından kabul görmediğini de belirtti.

“İç Konularda Sorumlulukla Hareket Etti”

İç konularla ilgili de Akıncı’nın küresel iklim değişikliği ve her çocuğun evrensel hak ve
sorumluklarını içeren kitaplar basarak okullara 30 binin üzerinde dağıttığını belirterek, “Sn. Akıncı oy ile değil, gelecekle ilgilendi’ diyen Kahvecioğlu, çevreyle iglili ‘Temiz Düşün’ projesinin yanı sıra, kültür- sanat, gençler- sporcular ve dezavantajlı bireylere yönelik de ciddi çalışmaları olduğunu anlattı.

“Sn. Akıncı 45 yıldır bu halkın hizmetindedir”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın 45 yıldır bu halkın
hizmetinde olduğunu, Belediye Başkanlığından Başbakan Yardımcılığına, son dönemde de
Cumhurbaşkanlığına kadar çeşitli görevlerde bulunduğunu ve çok ciddi bir bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olduğunu belirten Kahvecioğlu, “Bizim böylesi bir tecrübeye ve liderliğe ihtiyacımız var” dedi.
Bir soru üzerine Akıncı’nın TC ile ilişkilerde karşılıklı saygıya dayalı ilişki istediğini ortaya
koyduğunu, diğer yandan da ‘Boşuna uğraşmayın bizden Türkiye düşmanı çıkmaz, ancak bu her söylenen de evet denilecek anlamına gelmez” dediğini hatırlatan Kahvecioğlu, bu anlayışın her iki tarafın da yararına olduğuna dikkat çekti.
Konuşmasının sonunda yurttaşlara da seslenen Kahvecioğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun
açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli tedbirleri alacağını kaydederek,
herkesin yurttaşlık görevini yerine getirmesi çağrısında bulundu.

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