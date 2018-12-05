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Alabora’ya yakalama kararı

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OYUNCU Memet Ali Alabora hakkında Gezi Parkı eylemlerinden dolayı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ suçlamasıyla “tutuklamaya yönelik” yakalama kararı çıkartıldı.
Alabora’ya yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararda, Gezi olaylarının iç organizasyonun halen aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala tarafından yapıldığı, yurtdışı bağlantısının ise Soros bağlantılı kuruluşlar olduğuna dikkat çekildi.

OTPOR LİDERİ MAROVİÇ İLE 2 GÖRÜŞME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan tutuklamaya yönelik yakalama talebi için Alabora’nın Gürcistan ve Arap dünyasındaki ayaklanmalarda rol oynayan OTPOR lideri Sırp Ivan Maroviç ile İstanbul ve Mısır’da gezi olayları öncesi yaptığı görüşmeler delil olarak dosyaya koyuldu. Savcılığın mahkemeye gönderdiği yazıda, Memet Ali Alabora, eşi Ayşe Pınar Alabora, Defne Anter, yazar Handan Meltem Arıkan ve reklamcı Metin Osasogie Edomwonyi’nin 18-21 Haziran 2012’de İstanbul’da, 7-15 Temmuz 2012’de ise Mısır’da Ivan Maraviç ile görüştüklerine dikkat çekildi. Maroviç’in Mısır’da bulunduğu sırada Kavala’nın da yurtdışında olduğuna vurgu yapıldı.

Memet Ali Alabora ve Osman Kavala’nın Türkiye’ye dönmelerinin ardından 30 Temmuz 2012’de Mi Minör adlı tiyatro oyununun provalarına başladıklarını belirten kararda, “Bu oyunda özetle ‘Temsili Ülkenin Başkanına Karşı Ayaklanmanın’ teşvik edildiği söz konusu şahısların ülkemize gelmesinin hemen ardından oyunun provalarına başlanmıştır” denildi. Gezi Parkı ayaklanmasının 2011’den beri planlandığına da dikkat çekilerek buna delil olarak ise Alabora’nın 2011’de çektiği videolarda “Ayaklan İstanbul” ibarelerinin bulunması gösterildi.

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