Alayköy'ü ziyaret ettiler.. Bu kez maske taktılar...

Başbakan yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Sn. Prof. Dr. Erhan ARIKLI ve bakanlık ekibi, Alayköy sanayi bölgesini ziyaret ederek Alayköy organize sanayi bölgesi iş insanları ile bir araya geldi.

Bakanlık'Tan yapılan açıklamaya göre; Alayköy organize sanayi bölgesi sanayicileri ve işadamları dernek yetkilileri tarafından karşılanan Arıklı dernek üyelerinin bölge sorunları hakkındaki sunumunu dinledi.

Sunumu yapmak üzere söz alan dernek başkanı Metin YILGIN, öncelikle davetlerine yoğun gündemlerine rağmen bu kadar çabuk geri dönüş sağlayan Sn. Bakana teşekkürlerini iletti ve bölge esnafı adına yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan bakanlık ekibi ile sanayicinin iyi bir iş birlikteliği ile çalışacaklarına olan inançlarının tam olduğunu belirterek bölge sorun ve isteklerinin yer aldığı sunumu gerçekleştirdi.Sunumda asfalt, alt yapı ve çevre kirliliği ile ilgili eksikleri ve görselleri Bakan Arıklı ve ekibine detaylı olarak hazırlanan sinevizyon gösterimi ile sunum yapıldı.

Sunumu dikkatli bir şekilde dinleyip gerekli notlarını alan Başbakan yardımcısı Ekonomi ve Enerji bakanı Sn. Erhan ARIKLI OSB yasasının önemine vakıf olduklarını, bu konu ile ilgili bakanlık ekibinin çalıştığını, sanayicilerin bölgede söz sahibi olacakları, her bölgenin kendi sanayi yönetiminin oluşturulacağı bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu yönetim modeli ile sorunlara daha hızlı çözümler getirileceğini ve her bölgenin kendi bütçesini yöneterek kendi yatırım kabiliyetlerini arttırabileceğini dile getirdi. Bir ülkede Sanayicinin ve sanayi bölgesi yatırımcısının çok önemli unsur olduğunu, ülkenin gelişmesi ve kendi ekonomik özgürlüğüne kavuşmasının en temel taşı olduğunun altını çizdi. Bu güne kadar bölgede yapılan eksik ve yanlışların düzeltilmesi için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini belirtti. Sanayi bölgeleri üzerinden oluşturulan rantları da engelleyeceklerini, bu konuda sanayi bölgesi esnafı olarak yanlarında olacaklarına inancının tam olduğunu dile getirdi.

Artık hazır balık yemek değil, balık tutmayı öğrenmek amacıyla Anavatan yetkilileri ile yapılacak tüm görüşmelerde Türkiye Cumhuriyetinde üreticiye sağlanan destek ve teşviklerin tamamının ülkemizde de kullanılmasını sağlamak ve ihracat modelleri geliştirilerek sanayicilerimizin önündeki engelleri kaldırıp, onlara yeni pazar kazandırmak hedefiyle hareket edeceklerini dile getirdi.

Bakan Arıklı, en kısa sürede tüm sanayicilerin sorunları ile ilgili uzun mesailer harcayacaklarını, bölgeyi sık sık ziyaret edeceklerini, masa başında değil sürekli sahada olacaklarını dile getirerek sözlerini sona erdirdi.

Sanayi esnafından kendisine iletilen teşekkür ve tebrikleri kabul eden Sn. Bakan en kısa sürede tekrar çözümlerle bir araya gelmek temennileri ile bölgeden ayrıldı.