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Ali Çetin’den İade-İ Ziyaret..!

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Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk ve yönetimi, Türkiye Süper liginde mücadele eden Denizlispor Kulübü başkanı Ali Çetin ve başkan yardımcısı Nevzat Yakı’ı ağırladı.
Ali Çetin’den İade-İ Ziyaret..!

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk ve yönetimi, Türkiye Süper liginde mücadele eden Denizlispor Kulübü başkanı Ali Çetin ve başkan yardımcısı Nevzat Yakı’ı ağırladı.

29-31 Ağustos tarihleri arasında Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, yöneticiler Mürsel Şen, Doğan Altuğ, takım kaptanı Süleyman Yamuk tarafından Türkiye’de Denizlispor Kulübüne yapmış oldukları ziyaret sonrasında bu kez Denizilspor Kulübü başkanı Ali Çetin ve başkan yardımcısı Nevzat Yakı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek, Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk ve yönetimine iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Çiçeklerle Karşılandı

Denizlispor Külübü başkanı Ali Çetin, başkan yardımcısı Nevzat Yakı, Yarköy Spor Kulüp başkanı Muharrem Yamuk, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve Köy halkı tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra heyetler, Yarköy Kültür, Sanat ve Eğitim Derneğinde kahvaltı yaparak, kulüp tesisleri yerinde ziyaret edilerek, futbolcular ve Köy halkı ile sohbetler edilerek güzel vakit geçirildi.

İşbirliğimiz Sürecek

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, Türkiye Süper liginde mücadele eden Denizlispor Kulübü başkanı Ali Çetin ve başkan yardımcısı Nevzat Yakı’ı köyümüzde ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 1975’de Denizli’den Kıbrıs’a göç eden Ailelerin yaşadığı Yarköy’ün futbola olan ilgisinin yüksek olduğunu belirtti.

 

Başkan Muharrem Yamuk, Denizlispor ile çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını, Kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte işbirliğinin artarak devam edeceğini ifade eden başkan Muharrem Yamuk, Denizlispor Kulübü başkanı Ali Çetin ve başkan yardımcısı Nevzat Yakı’a Kulüplerine yapmış oldukları ziyaretten ve her konuda yanında olduklarından dolayı kulübü ve köy halkı adına çok teşekkür etti.

 

Yanınızdayız

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’ne yapmış olduğu ziyarette konuşan Denizlispor Kulüp başkanı Ali Çetin, burada olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını, başkan Muharrem Yamuk, yönetimi ve köy halkına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Başkan Ali Çetin, hemşehrileri olan aynı renk ve horoz amblemi taşıyan Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’ne maddi ve manevi her konuda destek olacaklarını belirterek, gereken desteği vereceklerini açıklayarak her konuda yanlarında olduklarının mesajını verdi.

 

 

 

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