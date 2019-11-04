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Almanya’da ‘eşcinsellik onarım terapisi’ sınırlandırılıyor

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Almanya, ‘eşcinsellik onarım terapisini’ yasaklamaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından açıklanan yasa tasarısı 18 yaşından küçükler için bu ‘terapinin‘ sınırlandırılması öngörüyor.
Almanya’da ‘eşcinsellik onarım terapisi’ sınırlandırılıyor

BBC Türkçe’nin haberine göre, ‘terapiye‘ yetişkinlerde ise sadece belirli koşullarda izin verilecek.

Bunun için söz konusu yetişkinin ‘kandırılmadığı, zorlanmadığı ve tehdit edilmediğinin kanıtlanması’ şartı aranacak.

16-18 yaş arasındaki kişilerde ise ‘terapi görecek’ kişinin riskleri ve olası sonuçları anlayabilecek durumda olduğuna ilişkin kanıt istenecek.

Bu ‘terapi‘ dini liderler ve psikoterapistler tarafından uygulanıyor. Ülkede her yıl bin kadar kişinin ‘terapi‘ gördüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, elektroşok ve ‘kaçınmalı şartlandırma’ gibi teknikler içeren ve etkinliği kanıtlanmayan ‘terapinin‘ depresyon, anksiyete ve yüksek intihar riskine yol açtığını söylüyor.

 

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