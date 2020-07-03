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Almanya’da seks işçileri eylem yaptı: Genelevleri de açın

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Almanya’da seks işçileri ‘corona‘ tedbirleri nedeniyle mart ayından beri kapalı olan genelevlerin açılması için eylem yaptı.
Almanya’da seks işçileri eylem yaptı: Genelevleri de açın

Başkent Berlin’de toplanan kalabalık ellerinde pankartlar ve şişme bebeklerle sloganlar atarak genelevlerin bir an önce açılmasını talep etti. Kısıtlamaların devam etmesi durumunda seks işçilerinin yasa dışı olarak çalışmak zorunda kalacağı belirtildi.

Ülkede corona nedeniyle alınan tedbirlerin çoğu kaldırılırken, genelevlerin açılmasına izin verilmeyişi sektör çalışanlarını zor durumda bıraktı.genelev_protesto_reuters2.jpg

Hollanda iki gün önce genelevlerin yeniden çalışmaya başladığını duyurmuştu. Avusturya ve İsviçre de genelevlerin yeniden açılmasına izin veren ülkelerden.

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