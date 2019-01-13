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Almanya’nın AB’den çıkması tartışılıyor

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Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD), Avrupa Parlamentosu seçimleri için yapılan parti kongresinde Almanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkmasını öneren seçim programını tartışıyor.
Almanya’nın AB’den çıkması tartışılıyor

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, Mayıs sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlık niteliğindeki federal kongresine, Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması yönündeki talepler damgasını vurdu. Partinin program komisyonu tarafından, Saksonya eyaletinin Riesa kentinde yapılan kongreye sunulan seçim programı taslağı, beş yıllık bir süre zarfında talep edilen reformlar hayata geçirilmediği takdirde Almanya'nın Birlik'ten çıkması gerektiği görüşünü savunuyor.

"Tekrar ulusal para birimlerine geri dönülsün"

AfD’nin liste başı adayı olan Jörg Meuthen’in de aralarında bulunduğu bazı önde gelen AfD'li isimler ise, bu seçim programının fazla "sert” olduğu kanısında. Hazırlanan taslak metinde, "tekrar ulusal para birimlerine geri dönülmesi" ve "Avrupa Parlamentosu'nun en fazla 100 delegeli bir kurula dönüştürülmesi" gibi öneriler bulunuyor. AfD'nin program komisyonu, bu önerilerin parlamentonun gelecek beş yıllık görev süresi içinde hayata geçirilmesini istiyor.

Yaklaşık 500 delegenin katıldığı kongrede ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimleri için partinin 20 kişilik aday listesi de tamamlandı. Parti, listenin ilk 14 sırasını Kasım ayında belirlemişti. Almanya'da 26 Mayıs tarihinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde 96 Alman parlamenter belirlenecek. Kongre yarın seçim programının kararlaştırılmasıyla sona erecek.

AfD'nin kongresine protestolar eşlik ediyor

Parti kongresinin yapıldığı binanın önünde ise, Cumartesi günü yaklaşık 1300 AfD karşıtı protesto gösterisi düzenledi. "Irkçılık alternatif değildir” gibi pankartların taşındığı gösterilerin barışçıl geçtiği bildiriliyor. Polisin verdiği bilgiye göre, Riesa tren istasyonundan salonun önüne uzanan protesto yürüyüşü sırasında yol kenarında Hitler selamı veren bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

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