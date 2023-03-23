Altay Bayındır efsanelerin izinde

Fenerbahçe ile 138 maça çıkan milli file bekçisi Altay Bayındır, 11 kez daha kaleyi korursa kulübün efsane kalecilerinden Engin İpekoğlu'nu geçecek.

Fenerbahçe’ye geldiği ilk günden itibaren 11'in değişmezi olan Altay Bayındır, kulüp efsanesi olma yolunda ilerliyor. Dördüncü sezonunu geçiren, 24 yaşında kaptanlık bandını takan ve kontratını 4 yıl uzatan milli file bekçisi; Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel'in ardından kulüpteki yerli kaleci geleneğini de sürdürüyor.

Altay Bayındır gibi 21'inde eldivenleri giyen isimlerden Reçber 9, Demirel 17 yıl kaleyi korumuştu.

138 maça çıkan Altay 11 kez daha kaleyi korursa, 6 sezonda 148 kez eldiven giyen Engin İpekoğlu'nu geçip kulüp adına en fazla ter döken 9. kaleci olacak.