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Altında rekor serisi sürüyor

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Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor. Ons altın, zirveyi 2 bin 947 dolara taşıdı. Gram altın ise 3 bin 439 TL ile rekor kırdı.
Altında rekor serisi sürüyor

Küresel belirsizlikler altında güvenli liman talebini artırıyor.

Ons altın, güne yüzde 0,21 artışla 2 bin 940 dolar civarında başladı. Altının ons fiyatı dün rekor seviyeyi 2 bin 947 dolara taşımıştı.

Ons altın, yüzde 2'lik yükseliş kaydetiği takdirde 3 bin doları aşacak.

Gram ve çeyrek altında da yükseliş hız kesmiyor. Gram altın 3 bin 439 TL, çeyrek altın 5 bin 650 TL ile rekor tazeledi.

FED'İN ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayı toplantı tutanakları fiyatlandı. Tutanaklara göre yetkililer enflasyonda daha fazla iyileşme görene kadar faiz konusunda beklemede kalacak.

Ayrıca Fed üyeleri ticaret ve göçmen politikasının enflasyon üzerinde risk oluşturacağını belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletkenler, ilaçlara ve otomobillere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi planını açıklamıştı.

TRUMP'TAN ZELENSKİ AÇIKLAMASI

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "Seçime gitmemiş bir diktatör" olduğunu iddia etti. Trump, "Hızlı hareket ederse iyi olur, yoksa geride sahip olduğu bir ülke kalmayacak" dedi.

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