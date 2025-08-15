Amcaoğlu açıkladı: Yenikent’te yıllardır süren Özgür Özker Caddesi yol sorunu çözülüyor

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediyenin hesabından yapılan açıklamada Yenikent bölgesinde uzun yıllardır devam eden Özker Özgür Caddesi’ndeki yol sorununu çözmek için başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin hesabından yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, “Yıllar boyunca yalnızca servis yoluyla tek şeritli şekilde geçiş sağlanan bu bölge, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteğiyle çözüme kavuşuyor. Kazı çalışmaları tamamlandı, dolgu işlemleri bitirildi ve şu anda asfaltlama öncesi mekanik serim çalışmaları devam ediyor” dedi.

Alt yapı çalışmalarının belediye tarafından yürütüldüğünü, asfaltlama işleminin ise Türkiye Cumhuriyeti Karayolları tarafından gerçekleştirileceğini belirten Amcaoğlu, proje sürecine katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür etti.

Başkan ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), ülke Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Şehir Planlama Dairesi’nin iş birliğine de dikkat çekti.

Çalışmalar tamamlandığında Özker Özgür Caddesi’nde trafiğin daha güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanması hedefleniyor.