  • BIST 10894.16
  • Altın 4390.019
  • Dolar 40.8958
  • Euro 47.8284
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Amcaoğlu açıkladı: Yenikent’te yıllardır süren Özgür Özker Caddesi yol sorunu çözülüyor

» »
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, belediyenin hesabından yapılan açıklamada Yenikent bölgesinde uzun yıllardır devam eden Özker Özgür Caddesi’ndeki yol sorununu çözmek için başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.
Amcaoğlu açıkladı: Yenikent’te yıllardır süren Özgür Özker Caddesi yol sorunu çözülüyor

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Yenikent bölgesinde uzun yıllardır devam eden Özker Özgür Caddesi’ndeki yol sorununu çözmek için başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi'nin hesabından yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, “Yıllar boyunca yalnızca servis yoluyla tek şeritli şekilde geçiş sağlanan bu bölge, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteğiyle çözüme kavuşuyor. Kazı çalışmaları tamamlandı, dolgu işlemleri bitirildi ve şu anda asfaltlama öncesi mekanik serim çalışmaları devam ediyor” dedi.

Alt yapı çalışmalarının belediye tarafından yürütüldüğünü, asfaltlama işleminin ise Türkiye Cumhuriyeti Karayolları tarafından gerçekleştirileceğini belirten Amcaoğlu, proje sürecine katkı sağlayan kurum ve kişilere teşekkür etti.

Başkan ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ), ülke Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Şehir Planlama Dairesi’nin iş birliğine de dikkat çekti.

Çalışmalar tamamlandığında Özker Özgür Caddesi’nde trafiğin daha güvenli ve düzenli bir şekilde sağlanması hedefleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güröz: Ne haklarımızı, ne de arkadaşlarımızı feda ederiz15 Ağustos 2025 Cuma 14:15
  • Pakistan’ın Bağımsızlık Günü yarın Girne’de kutlanacak15 Ağustos 2025 Cuma 12:17
  • Güzelyurt'ta birçok bölgeye bir saat elektrik verilemeyecek15 Ağustos 2025 Cuma 12:16
  • İskele’de kaçaklara yönelik denetimler sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:15
  • Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi’ndeki grev sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
  • KOOP-SEN’in grevi dördüncü gününde15 Ağustos 2025 Cuma 12:13
  • Arıklı duyurdu: Puan cezaları siliniyor, yeni kameralar beklemede!15 Ağustos 2025 Cuma 12:12
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor15 Ağustos 2025 Cuma 12:10
  • Koop-Sen'in Koopbank iştiraklerindeki grevi devam ediyor14 Ağustos 2025 Perşembe 13:44
  • “Suriye uyruklu 13 yaşındaki çocuk, Türkiye’deki ailesine ulaştırılacak”14 Ağustos 2025 Perşembe 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti