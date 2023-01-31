Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’ı istedi; imza için fedakarlık yaptı!

Beşiktaş, siyah-beyazlı formayı giymeyi çok isteyen ve alacağından vazgeçen Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile anlaştı. Bosnalı oyuncu, 4.5 yıllık imza atacak.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic transferini bitirdi. 25 yaşındaki Bosnalı ön libero için Konyaspor ile dün yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılar, 3 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro başarı bonusu ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifiyle Konyaspor'u ikna etti.

Galatasaray'ın da gün içinde fiyat sormasının ardından Beşiktaş yönetimi daha önce yaptığı teklifi arttırdı.

Hadziahmetovic'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Konyaspor'da 199 maçta 17 gol, 16 asistlik bir performans sergileyen Boşnak futbolcu, 6, 8 ve 10 numara olarak görev yapabiliyor.

ÇOK İSTEDİĞİ BEŞİKTAŞ İÇİN FEDAKARLIK!

Konyaspor yönetimi ile görüşen Hadziahmetovic, Beşiktaş’a gitmek için izin istedi. Bosnalı futbolcu, siyah-beyazlı takıma transfer olmak için Konyaspor’dan alacağının 1 milyon Euro’yu bulan kısmını yeşil-beyazlılara bıraktı.