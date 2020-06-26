“Anemi’ye dikkat”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güldal Mehmetçik, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişinin geçmeyen yorgunluk şikâyetleri bulunduğunu ve bunun sebebini sıcak havalar olarak yorumladıklarını söyleyerek, ancak sürekli yorgunluk sebebinin sıcak havalar değil anemi olabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Mehmetçik, aneminin kan hemoglobin seviyesinde ya da kırmızı kan hücreleri sayısında azalma ve buna bağlı olarak gelişen bir durum olduğunu belirterek, Hemoglobinin görevinin dokulara oksijen taşımak olduğunu ve anemisi olan kişilerde organların daha az oksijen alması nedeni ile sürekli yorgunluk hissedildiğini açıkladı.

“TEDAVİ ÖNEMLİ”

Aneminin yorgunluk yanı sıra halsizlik, zayıflık, deride kuruluk, göğüs ağrısı, baş ağrısı, dikkat eksikliği, uyku problemleri ya da bacaklarda kramplara neden olduğunu aktaran Mehmetçik, anemiye sebep olan temel nedenin belirlenip, o yönde tedavi edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Mehmetçik, anemiye neden olan üç farklı konu bulunduğuna dikkat çekerek, “Vücut yeterince alyuvar yapamayabilir; kanama, kırmızı kan hücrelerini değiştirilebildiğinden daha hızlı kaybetmenize neden olur ya da vücudun kırmızı kan hücrelerini yok etmesinden kaynaklanabilir” dedi.

“DİYETLE ÖNLENEBİLİR”

Birçok anemi türünün önlenemez olduğunun altını çizen Mehmetçik, “Ancak demir eksikliği anemisi ve vitamin eksikliği anemileri dahil olmak üzere, çeşitli vitaminler ve besin maddeleri içeren bir diyetle önlenebilir” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Mehmetçik, demir açısından zengin gıdaların önemine vurgu yaparak, bunlar arasında sığır eti ve diğer etler, fasulye, mercimek, demir takviyeli tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kurutulmuş meyvelerin düzenli tüketilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Folat veya sentetik formu folik asit, meyve ve meyve suları, koyu yeşil yapraklı sebzeler, yeşil bezelye, barbunya, yer fıstığı ve ekmek, tahıl, makarna ve pirinç gibi zenginleştirilmiş tahıl ürünlerinin de tüketilmesinin önemli olduğunu söyleyen Mehmetçik, alınan gıdalardaki demir emilimini artırmak için C ve B12 vitaminlerini kullanmanın faydalı olacağı bilgisini de verdi.