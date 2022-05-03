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Antalya'ya Nisan'da 700 Bin ziyaretçi

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Antalya ise yurt dışından gelen misafirlerle birlikte Bayram tatilinin hareketliliğini de arkasına alarak sezona devam ediyor. Antalya’ya Nisan ayında yurt dışından gelen turist sayısı 700 bine yaklaştı.
Antalya'ya Nisan'da 700 Bin ziyaretçi

Antalya ise yurt dışından gelen misafirlerle birlikte Bayram tatilinin hareketliliğini de arkasına alarak sezona devam ediyor. Antalya’ya Nisan ayında yurt dışından gelen turist sayısı 700 bine yaklaştı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, her zaman olduğu gibi mesai harcayarak derlediği verileri kendi bloğunda paylaştı. Antalya’ya Nisan ayında yurt dışından gelen turist sayısı 700 bine yaklaştığı belirten Yavuz, Alman ve İngilizlerin başı çektiği yurt dışı gelişlerin ve Rusya’nın devreye girmesi ile Antalya’nın eski günlerine kavuşması ümit ediliyor. İşte Yavuz’un o yazısı…

YAZLIKÇILAR EGE’YE, OTELCİLER AKDENİZ’E

Çanakkale’den Antakya’ya uzunluğu 4400 km bulan Ege ve Akdeniz sahilleri Bayram tatili ile birlikte tatilcilerin hücumuna uğradı. İki yıldır pandemi koşullarında zor günler geçiren yüzbinlerce insan, pandemi kısıtlamalarının gevşemesi ve yasakların kalkması ile soluğu sahillerde aldı. İki yılın ardından ilk maskesiz tatil için Hafta sonunu Bayram tatili ile birleştiren tatilciler hava ve karayolu ile sahillere akın ettiler.

Güneş ve denizin cömertliği ve farklı konaklama alternatifleri ile iç turizmden % 70’lik pay alan Ege ve Akdeniz sahillerini bu bayramda yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler canlandırıyor.

3000 KONAKLAMA TESİSİ, 1 MİLYON YATAK KAPASİTESİ

Sadece Bakanlık belgeli 2635 otel ile 800.000 üzerinde yatak kapasitesine sahip Ege ve Akdeniz bölgelerinde otel dolulukları bayram döneminde %80 in üzerinde seyrediyor.

Özellikle İstanbul ve Ankara’dan gelenlerin yoğunluğunun hissedildiği sahillerde, yazlıkçılar daha çok Ege Bölgesine yönelirken, otelleri tercih edenler Akdeniz Bölgesine yoğunlaşıyor. Yakıt fiyatlarındaki artış ile tatilin maliyetinin yükselmesi pandemide bunalan insanları tatile çıkmaktan alıkoymadı. Ya tatil süresini kısaltarak, ya konaklama şeklini değiştirerek herkes kendi bütçesine en uygun tatili oluşturmaya çalışıyor.

ANTALYA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Antalya ise yurt dışından gelen misafirlerle birlikte Bayram tatilinin hareketliliğini de arkasına alarak sezona devam ediyor. Yılbaşından bu yana 1 milyonun üzerinde yabancı misafir ağırlayan Antalya otellerinin hemen hemen hepsi açıldı. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Polonya’dan gelişlerin istikrarlı bir şekilde artması ve Rusya konusunun alternatif çözümlerle olumluya evrilmesi, sezona dair umutlar veriyor.

Nevruz ve Paskalya ile başlayan turizm sezonu Antalya’da Bayram tatili ile devam ederken 7 ay sürmesi beklenen yaz dönemine girildi. Nisan ayının son gününde 76’sı iç hat, 226’sı dış hat olmak üzere 60.000 kişinin havayolu ile Antalya’ya gelmesi planlandı. Bu sayı 2022 yılının başından bugüne kadarki en yüksek geliş olacak.

SOÇİ-ANTALYA HAVA KÖPRÜSÜ

Türk Hava Yollarının devreye girmesi ve ambargoya takılmayan Rus uçaklarının uçması ile birlikte Rusya’dan gelişlerde de hareketliliğin arttığı gözlemleniyor.

30 Nisan günü Rusya’dan 38 uçuş ve yaklaşık 8000 turist bekleniyor. Kısa mesafeli uçakların katkısı ile Soçi-Antalya arasında kurulan köprü, geçiş döneminin bir çözümü olarak önemli bir devamlılığı sağladı.

Antalya’ya Nisan ayında yurt dışından gelen turist sayısı 700. 000 e yaklaştı. Alman ve İngilizlerin başı çektiği yurt dışı gelişlerinde, Rusya’nın devreye girmesi ile Antalya’nın eski günlerine kavuşması ümit ediliyor.

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