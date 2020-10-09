  • BIST 1.158
  • Altın 488,682
  • Dolar 7,9125
  • Euro 9,3397
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1’i yerel 10 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Antibiyotik kullanımına dikkat! Yeni bir küresel salgına neden olabilir

» »
Dünya Covid-19 salgınını sona erdirmek için mücadele ederken, ABD'li bilim insanları kontrolsüz antibiyotik tüketimi nedeniyle başka bir küresel bulaşıcı hastalık tehdidiyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor.
Antibiyotik kullanımına dikkat! Yeni bir küresel salgına neden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2050 yılına kadar zararlı mikroorganizmalarla enfekte olan insan sayısının 10 milyona ulaşabileceğini kabul ediyor.

Uzmanlar, hayvancılık da dahil olmak üzere antibiyotiklerin çok sık kullanılması nedeniyle aralarında gonore, tüberküloz ve salmonella suşları da bulunan birçok bakteriyel enfeksiyonun tedavisinin çok zorlaştığını ve bazen imkansız hale geldiğini belirtiyor.

San Diego'daki California Üniversitesi’nde tıp profesörü Steffani Strathdy, pandemi ve kontrolsüz antibiyotik alımı nedeniyle, dünyanın yeni bir patojenik organizmanın saldırısıyla hızlı bir şekilde karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekerek, “Aniden ortaya çıkan Covid-19'un aksine, süper bakteri krizi yavaş yavaş beliriyor. Bu artık bir salgın. Bu zaten küresel bir kriz ve Covid nedeniyle durum daha da kötüleşiyor” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanından Kas Ağrıları İçin Ozon Terapisi Önerisi09 Ekim 2020 Cuma 11:06
  • Kirli Eller Göz İltihaplanmasına Sebep Oluyor !09 Ekim 2020 Cuma 09:59
  • Gözyaşında korona virüsü tespit edildi09 Ekim 2020 Cuma 09:55
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı: Ellerdeki yaradan Kovid-19 bulaşır mı?09 Ekim 2020 Cuma 09:26
  • Fahrettin Koca: Her an başka bir salgın çıkabilir09 Ekim 2020 Cuma 09:23
  • Güne başlarken kazanılması gereken alışkanlıklar08 Ekim 2020 Perşembe 21:13
  • Aşılar ne durumda?08 Ekim 2020 Perşembe 21:00
  • Görme kaybı ve geçmeyen baş ağrısı hipofiz tümörünün habercisi olabilir08 Ekim 2020 Perşembe 20:57
  • 'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'08 Ekim 2020 Perşembe 20:50
  • Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi08 Ekim 2020 Perşembe 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti