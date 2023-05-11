AP’den mali işlemlere ve kripto varlıklara vergi talebi

Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Birliğin bütçesinin durumu ile gelir kaynaklarının artırılması görüşüldü.
AP milletvekilleri, bütçeye yeni öz kaynaklar getirilmesine ilişkin hazırlanan raporu 199 "hayır" oyuna karşın 356 "evet" oyuyla kabul etti.
Raporda, Birlik politikaların uygulanması, hedeflerin tutturulması ve güvenin sağlanması için AB maliyesinde hızla reform yapılması gerektiğine işaret edildi.
Yeni sınamaların Avrupa Birliği (AB) bütçesini baskı altına aldığına dikkat çekilen raporda, öz kaynakların AB'nin kurtarma programının geri ödemelerini ve borçlanma maliyetlerini karşılamaya yeterli olmayacağı ifade edildi.
Raporda, kurtarma programı çerçevesinde AB'nin 2058'e kadar yılda ortalama en az 15 milyar euro ödeme yapması gerekeceği anımsatıldı.
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