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Apple’ın eski çalışanı, şirketi 10 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor

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Apple’ın eski çalışanı, şirketi 10 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor
Apple’ın eski çalışanı, şirketi 10 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyor

Teknoloji devi Apple’ın eski bir çalışanı, şirketi 10 milyon dolar (148 milyon lira) dolandırmakla suçlanıyor.

Dhirendra Prasad (52) hakkında, ekipman çalmak, para aklamak, rüşvet ve komisyon almak suretiyle şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle dava açıldı.

 

10 yıl süreyle Apple’ın küresel servis destek ağı biriminde çalışan Prasad hakkında mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, şirketteki pozisyonunu kötüye kullanarak yolsuzluk yaptığı, ‘hiç satın alınmayan hizmet ve ürünler için para ödenmesine’ sebebiyet verdiği vurgulandı.

Mahkeme, Prasad’a ait 5 milyon dolarlık (74 milyon lira) hesapların dondurulmasına ve gayrimenkule el konmasına karar verdi.

Perşembe günü hakim karşısına çıkacak Prasad beş yıldan 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

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