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Apple'ın son telefonu iPhone XS'in en çok konuşulan özelliği

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Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Apple, son ürünü iPhone XS'i de geçen hafta tanıttı. Yeni telefonun en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi.
Apple'ın son telefonu iPhone XS'in en çok konuşulan özelliği

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.

eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

eSIM tam olarak ne?

Mobile phone SIM cardsGüle güle eski teknoloji...

eSIM elektronik bir SIM kart... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

Ancak eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle yeni iPhone'lardan (XS ya da XS Max) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.

Yeni eSIM'in eski SIM kartlardan farkı ne olacak?

A man with a yellow jumper holding two identical smartphonesTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionSosyal hayatınızı iş hayatınızdan ayırmakta zorlanıyor musunuz? Yeni eSIM'lerle bu biraz daha zorlaşabilir.

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.

eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor. Yani örneğin, bir hattı iş için kullanırken, diğerini özel yaşantınız için kullanabilirsiniz. Ancak aynı anda sadece birini kullanabileceksiniz.

Dahası bu iki hatta, internet ve konuşma ücretleri açısından da birbirinden farklı paketler seçebileceksiniz.

Apple iPhone XS tamamen yeni bir teknoloji mi kullanıyor?

An Apple watch on a woman's wristeSIM'ler ve saatler tam olarak birbirleri için yaratılmışlar

eSIM teknolojisi yeni değil. Samsung 2016 yılında çıkardığı akıllı saati Gear S2'de bu teknolojiyi kullandı.

Apple akıllı saatinin üçüncü versiyonunda bu teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanıyor. eSIM'in, nano SIM kartlardan bile küçük olması, onları, akıllı saat segmenti için biçilmiş kaftan yapıyor.

Google'ın popüler akıllı telefonu Pixel 2'de de eSIM yer alıyor ancak dünya çapındaki tüm operatörler bu teknolojiyi henüz desteklemiyor.

eSIM'ler nasıl çalışıyor?

An illustration of SIM card evolution, showing five different SIMs in decreasing order: Regular SIM, mini SIM, micro SIM, nano SIM, eSIMSIM kartların evrimi

Bu teknolojinin, operatörler ya da farklı hatlar arasında geçiş yapmayı çok kolaylaştırmasının yanında önemli bir avantajı daha var.

O da yeniden yazılabilir olması.

Bu sayede yeni bir plastik kart beklemeye gerek olmaksızın, tek bir telefonla, operatör değiştirebileceksiniz.

eSIM'lerle, farklı cihazları bir mobil hesaba bağlamak da çok daha kolay olacak.

Yeni telefonda eSIM kullanmamak mümkün mü?

Tüm yeni iPhone'lar fiziksel SİM kart yuvaları ile birlikte gelecek.

Yani eğer istemiyorsanız, henüz, iPhone eSİM kullanmak zorunda değilsiniz.

An Apple shop with phones on display

eSIM'ler dünyanın her yerinde kullanılabilir mi?

Yeni eSIM teknolojisi, mobil iletişim operatörleri birliği, Küresel Mobil İletişim Sistemleri (GSMA) tarafından destekleniyor.

Dolayısıyla, en azından teoride, dünyanın her yerinde kullanılabiliyor olması gerekiyor.

Ama pratikte, bu yeni teknoloji, yaygın olarak desteklenmeye başlamış değil. Şu anda yalnızca 10 ülkedeki operatörler eSIM hizmeti sunuyor: Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Macaristan, Hindistan, İspanya, İngiltere ve Amerika. (Buradaki operatörlerin de tamamı değil)

Yeni teknoloji ile tüketicilere mi, üreticilere mi daha çok yarıyor?

Concept photo - a mannequin being crushed by a with tabletTelif hakkıGETTY IMAGES Image captionYoksa bu kadar teknolojiden yıldınız mı?

Tüm yeni teknolojiler gibi eSIM'in de eksileri ve artıları var.

Hatlar ve operatörler arasında geçişkenliği kolaylaştırması bir yana daha geniş resimde, bu gibi yeni ürünlerin, teknoloji bağımlılığını yeni boyutlara taşıyabileceği endişesi de dile getiriliyor.

Girişimci Belinda Parmar gibi uzmanlar, "Tüketicinin iyiliğini düşünen var mı?" sorusunu dile getirmenin önemine vurgu yapıyor.

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