Arda Güler transferi: Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya, Leipzig yeni seçenek olabilir mi?

Barcelona, Arda Güler için Deco’yu İstanbul’a göndererek ilk adımı attıktan sonra Real Madrid, Roberto Carlos ve Butragueno’yu devreye sokmaya hazırlanıyor. İki kulüp de 17.5 milyon Euro’yu taksitli ödemek istiyor.

Son 10 günde İspanya'daki dört spor gazetesinden ikisinin kapağında yer alan Arda Güler, dünya futbolunun iki devini karşı karşıya getirdi.

Arda Güler El Clasico'sunda Real Madrid ve Barcelona'nın Fenerbahçe'ye önerdiği rakamları İspanyol spor medyası duyurdu. Futbolunu geliştirmek için ilk 11'de oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 18 yaşındaki milli futbolcu, iki dünya devinde bu amacına ulaşmakta zorlanacak.

İSPANYA’DA KİRALIK SEÇENEĞİ

Real Madrid tercihi durumunda İspanya'da ilk 11'de oynayacağı başka bir kulübe kiralık gönderilmesi seçeneği de bulunuyor. Arda için Barcelona, Portekizli Sportif Direktör Deco'yu İstanbul'a gönderirken Real Madrid; transfer için Emilio Butragueno ve Roberto Carlos'u devreye sokacak.

BARCELONA CEPHESİ

17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin yüzde 25'i (4 milyon 375 bin) bu yıl, geri kalan yüzde 75'i (13 milyon 125 bin) önümüzdeki yıl. Arda, Fenerbahçe'de 1 yıl kiralık oynayacak.

REAL MADRİD CEPHESİ

17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin 8 milyon 750 bin Euro'su peşin. 2024'te 4 milyon 375 bin, 2025'te 4 milyon 375 bin Euro. Bir sonraki satıştan yüzde 20 pay.

YENİ SEÇENEK: LEİPZİG

Liverpool, RB Leipzig'ten Dominik Szoboszlai'yi 60 milyon İngiliz Sterlini (Yaklaşık 70 milyon Euro) karşılığında renklerine kattı.

22 yaşındaki Macar 10 numara, geçen sezon kırmızı-beyazlıların Almanya Kupası'nı kazanmasında en büyük rolü oynarken 46 maçta 10 gol – 8 asist üretmişti. Szoboszlai'nin ayrılışı, Avrupa'daki pek çok genç futbolcu için önemli bir basamak olan RB Leipzig'in kapılarının Arda'ya açılması anlamına geliyor.

Genç futbolcuları yetiştirip satmasıyla ünlü Alman kulübünde milli futbolcunun ilk 11'de oynama şansı bulunuyor.