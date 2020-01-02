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Arıklı Bangladeşli vatandaşlarla bir araya geldi

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC'de yaşayan ve vatandaş olan Bangladeşlilerle bir araya geldi.
Arıklı Bangladeşli vatandaşlarla bir araya geldi

Yeni yılın ilk gününde bir araya gelip çeşitli eğlenceler düzenleyen Bangladeşliler, aynı zamanda Kültür Merkezlerinin de Genel Kurulunu yaptılar. Genel Kurulda konuşan YDP Genel Başkanı Arıklı, Kıbrıs Türk Halkının diline, dinine, ırkına bakmadan herkesi kucaklayan gönül zengini bir halk olduğunu dile getirerek;  “Hangi sebeple olursa olsun bu ülkeye gelmiş ve vatandaşımız olmaya hak kazanmışsanız, başımızın üstünde yeriniz var. Çünkü bizler vatandaşlık ortak paydasına bir araya gelmiş anayasal eşitliğe inanan insanlarız. Kaldı ki sizlerle din birliğimiz de var. İslam dininin en önemli ilkelerinden birisi de bütün inananları kardeş kabul etmesidir. Kültürünüzü unutmayın. Ama Kıbrıs Türk Halkının kültürüne de alışın. Farklı kültürleri bir arada yaşatmak bizim zenginliğimizdir. Her Kıbrıs vatandaşı gibi sizlerin de çeşitli sorunları var. Bu sorunları biliyoruz ve iktidara geldiğimizde çözeceğiz” dedi.

 

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