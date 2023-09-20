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Arıklı: Gazimağusa, Girne ve Gemikonağı limanlarının özelleştirilme modeli henüz belirlenmedi

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa, Girne ve Gemikonağı limanlarının özelleştirilme modelinin henüz belirlenmediğini belirtti.
Arıklı: Gazimağusa, Girne ve Gemikonağı limanlarının özelleştirilme modeli henüz belirlenmedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, limanların özelleştirilmesi ve Ercan Havalimanı’nda yaşanan muhaceret polisi sıkıntısına ilişkin açıklamada bulundu.

BRT’de yayınlanan 17. Saat programına konuk olan Bakan Arıklı, limanların özelleştirilmesi konusunda çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Arıklı, “Girne ve Gazimağusa limanları özelleştirilecek diye bugüne kadar yatırım yapılmadı. Bütçe de ayrılmadı. Bu iki liman bakımsızlıktan, yatırımsızlıktan adeta çökme noktasına geldi” dedi.

Hükümetin önceliğinin ilk etapta Gazimağusa Limanı olduğunu kaydeden Arıklı, “Konuyu Bakanlar Kurulu’nda konuştuk. Çok acil, kısa ve orta vadeli şeklinde yapılması gerekenleri belirledik. Gazimağusa Limanı’ndaki konteynerler ciddi şekilde kirlilik yaratıyor. Orada konteynerler ve tırlar için acilen özel alan açılması gerekiyor. Güvenlik bizim için çok önemlidir. Kapıların kontrol altına alınması ve kamera sistemi kurulması, yıkılması gereken binaların yıkılması, yolcu salonlarının yeniden düzenlenmesi acil yapılacaklardır” ifadelerini kullandı.

Arıklı, Gazimağusa ve Girne Limanı’nda acilen yapılacaklar için yaklaşık 5 ile 8 milyon Dolar’a ihtiyaç olduğunu bunun için de gemi acenteleri ile görüşmeleri olduğunu kaydetti.

Gazimağusa, Girne ve Gemikonağı limanlarının özelleştirmeye hazır hale getirilmesinin ise ikinci aşama olduğunu söyleyen Arıklı, bunun için sürece ihtiyaç olduğunu anlattı.

Bakan Arıklı, limanlarda orta vadede düşünülenin Gazimağusa ve Girne Limanı’nın yanı sıra Gemikonağı Limanı’nı da çok acil bir şekilde hizmete alınması olduğunu söyledi.

Arıklı, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Gazimağusa ve Girne Limanı şehir limanı haline geldi ve genişleme imkanı yoktur. Gazimağusa Limanı’nın alternatifi Kalecik Limanı’nı düşünüyoruz. Oradaki tersane ile serbest liman taşınacak. Gazimağusa Limanı tamamen turizm limanı haline gelecek. Tersane ve yük limanı Kalecik’e taşınacak. Bu orta vadeli bir iş. Gazimağusa ve Kalecik limanı için yaklaşık 300 milyon dolar yatırım gerekiyor. Bunu yap işler devret modeli ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar Türkiye’den 8-10 civarında şirket bizlerden teknik bilgi aldılar. Her iki limana da ilgi var. Girne Limanı’nı da tamamen turizm limanı olarak düşünüyoruz. Orada tır taşımacılığı yapılmayacak…Tır taşımacılığını hem Gemikonağı’na hem de Kalecik limanına aktaracağız. Girne Limanı’na cruise gemilerinin yanaşa bileceği port yapılacak. 3. Limanımız Gemikonağı KKTC ekonomisini şaha kaldıracaktır. CMC madenlerinin yalın zamanda bertaraf edilmesi ve oradaki 2 bin dönümün Gemikonağı Limanı ile birleştirilmesi halinde orası muazzam bir zenginlik yaratacak. 2 bin dönüm içerisine oteller, AVM’ler her türlü yatırım yapılabilecek hale getirilecektir.”

Arıklı, Ercan Havalimanı’ndaki yolcuların muhaceret işlemlerinde saatlerce beklemelerinin önüne geçmek adına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunduklarını , öneri sunacaklarını kaydetti.

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