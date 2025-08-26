Arıklı, Hamitköy'den İskele'ye uzanan yol çalışmalarını inceledi: Yolların her noktasını iyileştireceğiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Hamitköy Çemberi’nden İskele’ye uzanan güzergahtaki bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

İki etap halinde ihale edilen projede, ilk olarak Hamitköy Çemberi’nden Ercan Yonca Kavşağı’na kadar olan bölüm tamir edilecek. Projenin ikinci etabı ise Ercan Yonca Kavşağı–İskele Anayolu’nun bakım ve onarımını kapsıyor.

Arıklı, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, öncelikli olarak Lefkoşa–Gazimağusa Anayolu’nun Hamitköy Çemberi’nden Değirmenlik Kavşağı’na kadar olan kısmının çift taraflı tamir edileceğini söyledi. Çalışma kapsamında yaklaşık 4 bin 500 ton asfalt kullanılacağını belirten Arıklı, bakım ve onarımın bir ay içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Projenin tamamen yerel kaynaklarla finanse edildiğine vurgu yapan Arıklı, “Gerek Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği, gerekse yerli kaynaklardan oluşturduğumuz bütçe ile karayolu ağımızın her noktasına dokunacağız ve iyileştireceğiz” dedi.

Bakan Arıklı’ya incelemeler sırasında Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu da eşlik etti.