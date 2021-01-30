Arjantin’den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi

Arjantin Covid-19'la mücadele için gerekli olan tıbbi malzemeleri alabilmek ve zor durumdaki işyerlerine yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan parayı ülkenin en zengin kesiminden almaya karar verdi.

Arjantin Covid-19'la mücadele için gerekli olan tıbbi malzemeleri alabilmek ve zor durumdaki işyerlerine yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan parayı ülkenin en zengin kesiminden almaya karar verdi.

Bir kerelik getirilen bu özel vergi ile 200 milyon pesodan (2,3 milyon dolar) fazla serveti olanlar ülke içindeki varlıklarının yüzde 3'ünü, ülke dışındaki varlıklarının da yüzde 5'ini devlete verecek.

Hükümet bu sayede 3 milyar dolar vergi toplamayı umuyor.

Verginin bir kısmı da yoksullara yardım ve eğitim bursları için kullanılacak.

"Milyoner vergisi" olarak adlandırılan bu vergi ülkenin en zengin 12 bin kişisini etkiliyor.