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Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çarşamba günü toplanıyor.
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplanıyor.

28 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşecek toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman başkanlık edecek.

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

Son asgari ücret, 4 bin 400 TL brüt, net olarak ise 3 bin 828 TL şeklinde 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti. 

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