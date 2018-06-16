"Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanarak yeni asgari ücreti belirlemesine sıcak baktıklarını açıkladı"

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre, artan hayat pahalılığı karşısında neredeyse eriyen asgari ücretin yeniden düzenlenmesi için bir süredir hükümete çağrı yapan sivil toplum örgütleri, dün de Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ivedi bir şekilde toplanmasını talep etti. Hür-İş Federasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na dün başvuru yaptı.

Çalışma Bakanı Çeler: İlgili taraflardan görüş alacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gelişen şartlar çerçevesinde dövizin yükselmesinin ekonomik kriz yarattığını söyleyerek, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanıp toplanmayacağına ilişkin ilgili taraflardan en kısa sürede görüş alınacağını belirtti.

Çeler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mart ayında toplandığını ve bu aya kadar olan hayat pahalılığının ve enflasyon oranının dahil edildiğini anımsatarak, bir sonraki toplantının 6 ay sonrası olan eylül ayına denk geldiğini, ancak şimdi değişen şartlar gerekçesiyle daha erken toplanılması için tüm taraflardan görüş alınacağını belirtti.

Çeler, Asgari Ücret ile ilgili yasanın değişmesi için çalışmanın sürdüğünü ifade ederek, en azından kademeli olarak ne yapılabilir konusunda bir düşüncenin yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını belirtti.

“Asgari Ücret Değişiklik Yasası zaman alacak”

Çeler, bu aşamada yasanın biraz daha zaman alacağını belirterek, birçok yasada değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Çeler, “Bakanlığımız birçok konuyla ilgilenmektedir. Bu konuya da zaman ayırıyoruz. Bu süreçte elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Çeler, Asgari Ücret ile ilgili birbirine bağlı olan birçok yasanın bulunduğuna vurgu yaparak, bunun düzenlenmesi için çok ciddi bir çalışmanın gerekliliğine dikkat çekti.

HÜR-İŞ, Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulundu

Bu arada, Hür-İş Federasyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ve 2018 yılının ikinci asgari ücretinin belirlenmesi için dün yasal mevzuat gereği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yaptığını açıkladı.