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“Aşıklar Yolu” üzerindeki iki ağaç, Anıt Ağaç olarak koruma altına alındı

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KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Gazimağusa’daki “Aşıklar Yolu” üzerindeki iki ağacı Anıt Ağaç olarak koruma altına aldırdı. Oda Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu’nun girişimleriyle, ağaçlar 24 Temmuz 2024’te Resmi Gazete’de Anıt Ağaç olarak listelendi
“Aşıklar Yolu” üzerindeki iki ağaç, Anıt Ağaç olarak koruma altına alındı

KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Gazimağusa bölgesindeki "Aşıklar Yolu" güzergahında tespit edilen iki ağacın Anıt Ağaç olarak korunması gerektiğini ifade etti.

Oda Başkanı Dr. Gülizar Eroğlu, Aralık 2023'te gerçekleştirdiği incelemede, ağaçların Anıt Ağaç özelliği taşıdığını belirleyerek, ağaçların zarar gördüğünü ve korunması gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, ağaçların korunması için Mağusa bölgesinde etkin olan Her Daim Dostlar grubuna başvurdu ve Gazimağusa Kaymakamlığı’na bilgilendirme yazısı hazırladı. Bu girişim sonucunda, 24 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtılar Yüksek Kurulu tarafından ağaçların Anıt Ağaç olarak listelenmesi ve korunması kararlaştırıldı.

KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Gazimağusa’daki bu ağaçların korunmasına öncülük etmekten ve katkı sağlamakta olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Sürecin takipçisi olacaklarını ve Kıbrıs’ın doğal ve kültürel değerlerinin korunması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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