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Asım İdris: UBP ile DP görüşüyor diye tahmin ediyoruz

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Asım İdris: UBP ile DP görüşüyor diye tahmin ediyoruz
Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Asım İdris, koalisyon çalışmaları konusunda gelinen son durum ile ilgili bilgi verdi.

Evrenselgazete'nin koalisyon çalışmaları ile ilgili sorusu üzerine TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Toplumcu Demokrasi olarak kendilerinin bu süreçte Serdar Denktaş ile bir görüşme yapmadıklarını ifade etti ve  sürecin başında ise Tufan Erhürman ile Cemal Özyiğit arasında telefoniyen bir görüşme gerçekleştiğini kaydetti. 

Genel Sekreter Asım İdris, "Ulusal Birlik Partisi'nde şuana kadar bir hareket yok. Herhalde UBP ile DP görüşüyor diye tahmin ediyoruz. Tabi YDP ile de aynı şekilde. Demokrat Parti'nin bir kanadının ise Yeniden Doğuş Partisi ile koalisyona karşı olduğunu falan duyuyoruz. Çok net birşeyler yok" dedi. 

(Rana Sarro/ Evrenselgazete)

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