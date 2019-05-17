  • BIST 86.934
  • Altın 250,276
  • Dolar 6,0441
  • Euro 6,7560
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Asya’da eşcinsel evliliğe yeşil ışık yakan ilk ülke Tayvan oldu

»
Tayvan, eşcinsel evliliğe izin veren ilk Asya ülkesi oldu. Parlamento, bu sabahki oylamayla eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin veren yasa tasarısını onayladı.
Asya’da eşcinsel evliliğe yeşil ışık yakan ilk ülke Tayvan oldu

Tayvan Anayasa Mahkemesi, 2017’de, eşcinsellere evlenme hakkı tanınmasının anayasal bir hak olduğu yönünde karar açıklamış ve parlamentoya gerekli yasal düzenlemeyi yapmak için iki yıl süre vermişti.

Parlamento da 24 Mayıs’ta dolacak iki yıl tamamlanmadan önce ‘gereğini yaptı’. Bu süreçte üç farklı yasa tasarısını gündeme getiren milletvekilleri biri üzerinde uzlaştı.

Oylama öncesinde yüzlerce eşcinsel çift ve onlara bu yasal düzenleme konusunda destek veren aktivist başkent Taipei’deki parlamento binasının önünde toplanarak kararı bekledi. Oylama sonucu parlamento önünde toplanan kalabalıkta büyük sevinç yarattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LGBTİ+ ve sınıf mücadelesi Arabahmet Kültür Evi’nde konuşulacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:03
  • Kuir Kıbrıs Derneği Ücretsiz Psikolojik ve Hukuki Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başlıyor06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:52
  • Kıbrıs Onur yürüyüşü 17 Mayıs'ta düzenleniyor03 Mayıs 2019 Cuma 12:54
  • Kıbrıs Onur Yürüyüşü:" Okulda, evde, mecliste, sokaktayız; her yerdeyiz! "03 Mayıs 2019 Cuma 12:42
  • Kuir Kıbrıs Derneği de ara bölgedeki mitinge katılacak30 Nisan 2019 Salı 14:26
  • Londra, ilk Trans Onur Yürüyüşü’ne hazırlanıyor30 Nisan 2019 Salı 09:25
  • ABD’de biseksüellerin sayısı arttı29 Nisan 2019 Pazartesi 11:57
  • Bolsonaro: Brezilya'nın eşcinsel cenneti olmasına izin vermeyeceğim26 Nisan 2019 Cuma 10:31
  • Suudi Prens ve 'Seni sevdiğimin farkına vardım' dediği İrlandalı futbolcunun öyküsü24 Nisan 2019 Çarşamba 08:59
  • İsveç’te cinsiyet değiştirmek isteyen genç kızların sayısı yüzde 1900 arttı.04 Nisan 2019 Perşembe 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti