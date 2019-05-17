Asya’da eşcinsel evliliğe yeşil ışık yakan ilk ülke Tayvan oldu

Tayvan, eşcinsel evliliğe izin veren ilk Asya ülkesi oldu. Parlamento, bu sabahki oylamayla eşcinsel çiftlerin evlenmesine izin veren yasa tasarısını onayladı.

Tayvan Anayasa Mahkemesi, 2017’de, eşcinsellere evlenme hakkı tanınmasının anayasal bir hak olduğu yönünde karar açıklamış ve parlamentoya gerekli yasal düzenlemeyi yapmak için iki yıl süre vermişti.

Parlamento da 24 Mayıs’ta dolacak iki yıl tamamlanmadan önce ‘gereğini yaptı’. Bu süreçte üç farklı yasa tasarısını gündeme getiren milletvekilleri biri üzerinde uzlaştı.

Oylama öncesinde yüzlerce eşcinsel çift ve onlara bu yasal düzenleme konusunda destek veren aktivist başkent Taipei’deki parlamento binasının önünde toplanarak kararı bekledi. Oylama sonucu parlamento önünde toplanan kalabalıkta büyük sevinç yarattı.