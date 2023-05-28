Attan düşen Sergio Rico yoğun bakıma alındı

Fransız devi Paris Saint-Germain’in (PSG) kalecisi Sergio Rico, doğum yeri olan İspanya’da meydana gelen at binme kazası sonucu yoğun bakıma alındı.

PSG’nin Sky News’e yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Rico’nun Sevilla’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde olduğu doğrulandı. Yaralanmalarının derecesi hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, PSG sözcüsü “Durumu ciddi” bilgisini verdi.

İspanya ve Fransa’da yapılan haberlere göre Rico, İspanya’nın Huelva şehri yakınlarında at binerken, kaçan başka bir atla çarpıştı. İddialara göre kafa travması yaşayan Rico, helikopterle Sevilla yakınlarındaki bir hastaneye götürüldü.

Sevilla Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Çok güçlü ol ve hızlı bir şekilde iyileş, Sergio Rico” ifadeleri kullanıldı. Ligue 1’in resmi Twitter hesabı ise, “Tüm düşüncelerimiz Sergio Rico ile birlikte” şeklinde paylaşımda bulundu.