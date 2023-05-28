  • BIST 4.580,67
  • Altın 1248.573
  • Dolar 19.921
  • Euro 21.3708
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Attan düşen Sergio Rico yoğun bakıma alındı

» »
Paris Saint Germain kadrosuna yer alan İspanyol milli futbolcu Sergio Rico, at düşmesi sonucu yoğun bakıma alındı.
Attan düşen Sergio Rico yoğun bakıma alındı

Fransız devi Paris Saint-Germain’in (PSG) kalecisi Sergio Rico, doğum yeri olan İspanya’da meydana gelen at binme kazası sonucu yoğun bakıma alındı.

PSG’nin Sky News’e yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Rico’nun Sevilla’da bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde olduğu doğrulandı. Yaralanmalarının derecesi hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken, PSG sözcüsü “Durumu ciddi” bilgisini verdi.

İspanya ve Fransa’da yapılan haberlere göre Rico, İspanya’nın Huelva şehri yakınlarında at binerken, kaçan başka bir atla çarpıştı. İddialara göre kafa travması yaşayan Rico, helikopterle Sevilla yakınlarındaki bir hastaneye götürüldü.

Sevilla Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Çok güçlü ol ve hızlı bir şekilde iyileş, Sergio Rico” ifadeleri kullanıldı. Ligue 1’in resmi Twitter hesabı ise, “Tüm düşüncelerimiz Sergio Rico ile birlikte” şeklinde paylaşımda bulundu.

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sacha Boey için Arsenal de devrede!27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:50
  • Fenerbahçe, Arda Güler’in sözleşmesini uzattı27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:04
  • Beşiktaş’ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF başkan adaylığına hazırlanıyor26 Mayıs 2023 Cuma 13:49
  • Türkiye Kupası'nda son finalist Başakşehir26 Mayıs 2023 Cuma 11:10
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu26 Mayıs 2023 Cuma 09:48
  • Galatasaray’da kasa dolacak yıldız yağacak25 Mayıs 2023 Perşembe 20:02
  • Yonpaş Dumlupınar ile Omonoia 29M’den iki toplumlu proje25 Mayıs 2023 Perşembe 10:11
  • Mauro Icardi, Galatasaray kararını verdi24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:58
  • Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş mücadelesi başlıyor23 Mayıs 2023 Salı 15:43
  • Dumlupınar’da yeniden yapılanma23 Mayıs 2023 Salı 11:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti