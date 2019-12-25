Avcıların, avladıkları hayvanları sosyal medyada paylaşması yasaklanıyor

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Komite’de oybirliği ile onaylandı. Tasarı’nın içeriğine ilişkin Kıbrıs Postası TV Ana Haber bültenine bağlanan Komite Başkanı Hasipoğlu, av hayatına dair pek çok değişiklikten söz etti; değişiklikler arasında en çok göze çarpan madde, avcıların, avladıkları hayvanları sosyal medyada paylaşmasının yasaklanacak olması oldu.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurul gündemine sundu.

Tasarı’nın görüşüldüğü Komite’nin Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası TV’de İrfan Batu’nun sunduğu Ana Haber Bülteni’ne bağlanarak, av hayatına dair yapılacak değişikliklerden söz etti.

Tasarı’nın sadece av veya avcılarla ilgili olmadığını, yaban hayatı da düzenleyen bir Tasarı olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Bugün komitemizde son toplantımızı gerçekleştirdik ve oy birliği ile Meclis Genel Kurulu’na havale ettik. Pazartesi mecliste tartışılacak. Vekiller uygun görürse yasa, Meclis Genel Kurulu’ndan geçmiş olacak” dedi.

Yapılan değişiklikleri anlatan Hasipoğlu, “Her şeyden önce av mevsimi sürelerini ve günlerini belirledik. Avlanma metotlarıyla ilgili düzenlemeler getirdik” diyerek, tasarının geçmesi halinde yapılacak değişiklikleri aktardı, Kıbrıs Postası, yapılacak değişikliklerin bazılarını, madde madde sıraladı:

-Meskûn mahallin 200 metre yakınında hiçbir şekilde avcılık olmayacak. Vatandaşlar bu konudan çok şikayetçiydi, buna bir sınır getirdik.

-Mutlaka köpeklerinde barkot olacak. 3 köpekten fazla köpek bulunduramayacaklar.

-Avlanırken projektör, araç farı gibi ışık kullanarak veya kimyasal madde kullanarak avlanma yapılmayacak. Bunlar açıkça suç olacak. Ciddi para ve hapis cezaları getirdik. Bir tavşanın yüzüne araç farı ışık tutarak avlanma yapılmaması gerek. Bunları açıkça yazdık.

ARAÇ – GEREÇLE İLGİLİ DE DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAK

Sadece avlanma yöntemleri değil; av tüfekleri ve araçları ile ilgili de düzenleme getirdiklerini ifade eden Hasipoğlu, yapılması planlanan değişiklikleri aktarmaya şöyle devam etti:

-Araçların arazi içine girilmeyeceğini, avcının, av yerine yaya olarak gidebileceği yönünde düzenlemeler getirdik.

-Bir kaç adet hayvanın avlanabileceği konusunda da düzenleme getirdik. Birinci ince avda bir günde en fazla 100 hayvan vurulabileceği, 8 çulluk, 15 fassa şeklinde bir sınırlama getirdik. Büyük avda da örneğin ciklaya 20 adet sınırı getrdik.

-Özel çevre koruma bölgeleri ilan edileceği yönünde düzenlemeler yaptık. Sosyal medya araçlarında, kanlı şekilde av hayvanlarının paylaşılması konusuna yasak getirdik. Paylaşanlara ceza düzenlemesi getirdik.

CEZALAR SERTLEŞECEK

Hasipoğlu, Tasarı’da, cezalarla ilgili ayrı bir cetvel yaptıklarını da ifade ederek, cezalara ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü:

-Örneğin sizi eğer yasaya aykırı bir avlanma gerçekleştiriyorsanız, avlanma sonucunda polis hemen trafikte olduğu gibi sabit bir para cezası yazabilecek.

-Eğer para cezasına tabi olmayacaksa bunun mahkemeye havale edilmesini ön gördük.

-Avcının Yasaya aykırı davranması ve mahkumiyeti halinde asgari ücretin 20 katı kadar ceza veya 5 yıla kadar hapis cezasına veya her ikisine de çarptırılabileceğine yönelik bir maddemiz de var.