Avrupa Ligi'nde alışıldık son! 7. kez kazandılar...

31 Mayıs akşamı başlayıp 1 Haziran'ın ikinci saatinde biten UEFA Avrupa Ligi Finali'nde şampiyon Roma'yı penaltılarda yenen Sevilla oldu. 1-1 biten 90 dakika sonunda uzatma devreleri de eşitlikle geçildi.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ilk şampiyonu belli oldu. Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena’da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 biten maçta uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı. Roma’nın golünü 35’te Dybala atarken, Sevilla’nın beraberlik golü 55. dakikada Mancini’nin kendi kalesine gönderdiği topla geldi.

Kupanın galibini penaltı atışları belirledi. Sevilla, penaltılarda Roma’ya 4-1’lik üstünlük kurup UEFA Avrupa Ligi’nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı.

PENALTILAR

SEVILLA: Ocampos, Lamela, Rakitic, Montiel.

ROMA: Cristante, Mancini (Kaçırdı), Ibanez (Kaçırdı).

Dybala’nın gol vuruşu

PERDEYİ DYBALA AÇTI

Finalde ilk gol sevincini Roma taraftarları yaşadı. 35. dakikada orta saha yuvarlağında topu kontrol eden Mancini, derinlemesine gönderdiği enfes pasta Dybala’yı ceza sahasına hareketlendirdi. Arjantinli yıldız ceza sahasının sol çaprazından sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği topla fileleri havalandırdı: 1-0.

Sevilla için şanssız an!

SEVILLA DİREKTEN DÖNDÜ

İlk yarının son dakikalarında beraberlik golünü arayan Sevilla baskısını oldukça arttırdı ancak direğe takıldı. Rakitic’in ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye çektiği sert şutta top yan direkte patladı.

Mancini topu kendi filelerine gönderdi

MANCINI KENDİNİ KALESİNE ATTI

Roma’da golün asistini yapan stoper Mancini, 55. dakikada kendi filelerini havalandırdı. Navas’ın sağ kanattan kale ağzına gönderdiği sert top Mancini’nin dizine çarpıp filelere gitti: 1-1.

Hakem Taylor’ın penaltı verdiği pozisyon

PENALTI VAR’DAN DÖNDÜ!

Karşılaşmanın 77. dakikasında hakem, Sevilla lehine penaltı düdüğünü çaldı. Ocampos’un Ibanez’in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyon için penaltı diyen İngiliz hakem Anthony Taylor, VAR odasından gelen uyarı sonrası kenarda pozisyonu izleyip kararından vazgeçti.

SEVILLA 7. KEZ KAZANDI

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. kez çıktığı finalde yine kazanan taraf oldu. İspanyol ekibi, UEFA Avrupa Ligi’ni bir kez daha müzesine götürürken gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarına 1. torbadan girmeye hak kazandı.

Jose Mourinho final sonrası oyuncularını teselli etti

JOSE MOURINHO, İLK KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Jose Mourinho, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı.

Daha önce 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 5 finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.

Porto ile 2002-2003 ve Manchester United ile 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi’ni kazandı.