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Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay’da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görüneceğini ortaya koyan fotoğraflar yayınladı.
Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da inşa edilecek evleri paylaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey, Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak. NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

AY'DA İNŞA EDİLECEK ASTRONOT EVLERİ

Milyonlarca insanın Ay'da yaşam merakına ilişkin her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) paylaştığı görüntüler, Ay’da yaşayacak ilk astronotların evlerinin nasıl görüneceğini gösteriyor.

EVLER RADYASYONDAN KORUYACAK

Koruyucu tuğlalar yapmak için pudra şekeri kadar ince olan Ay toprağı 'regolit'i kullanma planlarına liderlik eden Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) danışman Aidan Cowley, astronotların yaşayacağı silindir şeklindeki yapıların on yıl içinde inşa edilmeye başlanacağına inandığını ve yapıların, astronotları radyasyondan koruyacağını ifade etti.

Astronotların, muhtemelen görevlerinin ilk birkaç yılında basınçlı, mobil yaşam alanlarında yaşayacağı, ancak daha kalıcı bir üssün Shackleton kraterinin yakınında kurulabileceği söyleniyor. Bu kraterin Ay’ın sürekli güneş ışığı olan güney kutbunda olduğu ifade edildi.

İSMİ AY KÖYÜ OLACAK

Ay’da kurulacak koloniye ‘Ay Köyü’ (Moon Village) adını veren Avrupa Uzay Ajansı Genel Müdürü Jan Wörner, "Niyetim, Ay'da kalıcı bir baz istasyonu kurmak. Bunun anlamı, farklı üye devletler için, dünyanın farklı ülkeleri için açık bir istasyon." diye konuştu.

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