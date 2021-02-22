Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liderlik koltuğunda oturan Manchester City, hafta içi oynadığı erteleme maçında Everton'ı 3-1, hafta sonu ise Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 13'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 18. galibiyetini alan Manchester City, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 10 puana çıkardı.

Manchester United, evinde oynadığı Newcastle United karşılaşmasını 3-1 kazandı.

Leicester City, konuk olduğu Aston Villa'yı, West Ham United da ağırladığı Tottenham'ı 2-1 yendi.

Sahasında oynadığı Everton maçını 2-0 kaybeden son şampiyon Liverpool ise zirvenin 19 puan gerisine düştü.

Premier Lig'in 25. haftasında puanını 59'a yükselten Manchester City'yi, 49 puanlı Manchester United ve Leicester City, 45 puana sahip West Ham United izledi.

La Liga

Şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, hafta içi çıktığı erteleme maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Levante'ye, hafta sonu sahasında 2-0 yenildi.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren son şampiyon Real Madrid, Valladolid deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Barcelona ise konuk ettiği Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

La Liga'nın 24. haftası sonunda 55 puanla lider Atletico Madrid'i (bir maçı eksik), Real Madrid 3, bir maç eksiği bulunan Barcelona da 8 puan geriden takip etti.

Serie A

Geçen hafta zirveye yerleşen Inter, Milano derbisinde konuk olduğu Milan'ı 3-0 yendi.

Roma, deplasmanda Benevento ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara aldı.

Juventus-Crotone maçıyla tamamlanacak Serie A'nın 23. haftasını 53 puanla geçen Inter, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Inter'i, 49 puanla Milan ve 44 puanla Roma izledi. 21 maç oynayan son 9 yılın şampiyonu Juventus'un ise 42 puanı bulunuyor.

Bundesliga

Geçen hafta evinde Arminia Bielefeld ile berabere kalan lider Bayern Münih, bu hafta da konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenilerek kan kaybetti.

Hertha Berlin deplasmanından 3-0 galip ayrılan Leipzig, üst üste 4. karşılaşmasını kazandı. Wolfsburg ise deplasmanda Arminia Bielefeld'i 3-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 22. haftası sonunda 49 puan toplayan son 8 yılın şampiyonu Bayer Münih'i, 47 puanlı Leipzig, 42'şer puanı bulunan Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt takip etti.

Ligue 1

Puan tablosunun zirvesindeki Lille, deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti. Olympique Lyon da Brest deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü.

Son 3 yılın şampiyonu Paris Saint Germain (PSG), sahasında oynadığı Monaco maçını 2-0 kaybetti.

Ligue 1'de 26. haftanın ardından puanını 58'e çıkaran Lille, liderliğini sürdürdü. Olympique Lyon 55, PSG ise 54 puanla Lille'in arkasında yer aldı.