Bugün İskele Mahkemesi’ne çıkarılan Avukat Murat Metin Hakkı serbest bırakıldı. Hakkı, tutuksuz yargılanacak.

"BU DAVA TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU'NUN GÜVENİRLİĞİNİ BALTALAMAKTA VE KIBRIS TÜRK TARAFININ ULUSLARARASI ZEMİNDEKİ POZİSYONUNU ZAYIFLATMAKTA"

Mahkeme çıkışında konuşan Hakkı, ‘kişisel verilerin yasa dışı kullanımı’ ithamıyla tutuklanmasının uluslararası hukuk boyutunda da büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Bunun, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güvenilirliğini baltaladığını ve Kıbrıs Türk tarafının uluslararası zemindeki pozisyonunu zayıflatan bir gelişme olduğunu vurguladı.

"MAHKEMELERİMİZE VE YARGI BAĞIMSIZLIĞIMIZA GÜVENİYORUM"

Mahkemeye ve yargı bağımsızlığına güvendiğini dile getiren Hakkı, mahkemelerin yüz akı olduğunu belirterek, ülkeye tutuklanacağını bilerek dönmesinin en büyük sebebinin yargıya olan güveninden kaynaklandığını ifade etti.

"MAHKEMEYE KELEPÇEYLE GETİRİLMEM, HUKUKÇULARA BİR HAKARETTİR"

Hakkı, Kıbrıslı Rumların müvekkili olduğunu hatırlatarak, elindeki bilgilerin aslında müvekkillerine ait hakların bir parçası olduğunu söyledi. Hukuk camiasının bu konuda birlik içinde olması gerektiğini belirten Hakkı, “Anlımız ak, başımız dik bir şekilde bu mahkemeler yürür. Yargı bağımsızlığına güveniyorum” dedi.

"5 KIBRISLI RUM'UN ARAZİLERİYLE İLGİLİ OLARAK KKTC DEVLETİ ŞİKAYETÇİ KONUMUNDA"

Mahkemeye kelepçeyle getirilmesinin hukukçulara bir hakaret olduğunu da kaydeden Hakkı, bu davaların Taşınmaz Mal Komisyonu’nu zayıflatacağını savundu. Ayrıca, davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yansıması halinde Kıbrıslı Türklerin zor durumda kalabileceğini ifade ederek, 5 Kıbrıslı Rum’a ait 5 parsel araziyle ilgili olarak KKTC devletinin şikâyetçi konumunda olduğunu söyledi.

Davanın siyasi olup olmadığı yönündeki soruya ise, “Söylenmesi gerekenler söylendi, bu bağlamda bir görüşüm yok” yanıtını veren Hakkı, bir kez daha yargı bağımsızlığına güvendiğinin altını çizdi.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, dün adaya girerken tutuklanan Avukat Murat Metin Hakkı’nın bugün mahkemeye çıkarılarak serbest bırakılmasının beklendiğini açıklamıştı.

İskele Polis Müdürlüğü’nde konuşan Esendağlı, Hakkı’nın ‘kişisel verilerin yasa dışı kullanımı’ ile itham edildiğini söylemişti.

Esendağlı, “Mesele, meslektaşımızın Kıbrıslı Rum müvekkilleriyle ilgili yapmış olduğu mesleki araştırmalar ve incelemelerle alakalıdır. Çıkış noktası da, halen tutuklu olarak yargılanmakta olan 5 Kıbrıslı Rum’un konusuyla aynıdır” demişti.

Polisin Hakkı’dan izahat istediğini belirten Esendağlı, “Mahkemeye çıkarılması ve teminat talebiyle serbest kalması söz konusu. Tahkikat devam edecek” ifadelerini kullanmıştı.